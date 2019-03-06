Сам играл, а ребенка бросил. В Юрмале задержали нерадивого отца

По прибытию на указанный адрес, полицейские встретили маленького мальчика.

Пока один полицейский оставался с ребёнком, второй пошёл в игровой зал, где, как выяснилось, отец ребёнка играл в азартные игры.

Мужчина отказался назвать свои персональные данные и объясниться. Он выбежал из зала, схватил ребёнка и попытался сбежать.

Полиция задержала мужчину, однако он продолжал вести себя агрессивно. О случившемся сообщили в Государственную полицию.

На место происшествия приехала Юрмальского участка полиции, отца с ребёнком посадили в полицейскую машину и доставили в участок. Полицейским удалось выяснить личность мужчины.

Как оказалось, пятилетний ребёнок живёт с матерью, но иногда ходит в гости к отцу, так как родители разведены. Маленький ребёнок выглядел чистым и здоровым, потому не было необходимости в участии медиков. Ребёнка отдали матери.

Из-за невыполнения родительских обязанностей против мужчины начато административное дело.

За нарушение такого типа, родителям или ответственному за ребёнка человеку, могут выписать предупреждение или назначить штраф в размере 140 евро.

Отец ребёнка ранее уже попадал в поле зрения полиции за административные нарушения.