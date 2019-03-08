Трое из Латвии хотели покорить весь мир. У них получилось!

Как говорит Алиса, если это девушка и она работает в IT-сфере, "она точно знает о нас".

Что забавно - девушки никак не менее одарённые, чем парни, по статистике, их много на олимпиадах по математике, информатике, физике, но почему-то потом они поступают на врачей, а не, скажем, на программистов.

Одна из причин - это банально стереотипы, неправильное восприятие индустрии, непонимание, что технологии связаны с абсолютно любыми интересами, убеждена Алиса.

Поэтому в рамках движения Riga TechGirls девушки встречаются на воркшопах, учатся, делятся своими навыками и умениями и своим примером и трудом доказывают, что

в мир технологий пропуск есть не только у мужчин, и уже давно дело женщин "не только кликать, но и СОЗДАВАТЬ то, что можно кликать!".

В мае прошлого года сообщество Riga TechGirls резко раскритиковало рекламу одного из гигантов индустрии - компании LMT.

В частности, в рекламе LMT под названием "LMT. Бизнес. Инновации." мужчины преподносятся как новаторы, а женщина появляется лишь в одном кадре, слушая пояснения новатора-мужчины.

ФОТО: Кадр из ролика

Помимо прочего, видео сопровождается стихотворением со словами "Мальчики не унимаются, мальчики спрашивают, у мальчиков всегда в руках всё горит" (В оригинале: "Puikas nerimst, puikas taujā, Puikām nemiers vienmēr saujā". - Прим.ред.).

По мнению девушек, такой видеоряд, а также словесное сопровождение - глубокое оскорбление женщин, работающих в отрасли и ежедневно вносящих вклад в развитие индустрии.

В этой рекламе наблюдается так называемый Mansplain - термин, пришедший из английского языка, сложившийся от слияния двух слов - "мужчина" и "объясняет".

Так описывают манеру, при которой обычно в унизительном, облегчённом и утверждающем формате мужчина что-то объясняет женщине.

Позднее LMT связались с Riga TechGirls и сообщили, что всерьёз обеспокоены таким заявлением, а также открыты для того, чтобы ломать эти стереотипы.

Но факт остаётся фактом - к сожалению, клип, культивирующий стереотипы, близок к истине - в ЕС женщины составляют лишь 17% от всех трудоустроенных в IT-отрасли.

Однако именно сейчас самое время задуматься о потенциале женщин - уже сейчас спрос на IT-навыки огромен, уже сейчас не хватает рук.

По прогнозам Министерства экономики, к 2020 году дефицит составит 16 000 сотрудников. Не привлекая новых талантливых профессионалов, эту статистику не удастся исправить. Женщины - это ответ на "дыру" в отрасли, убеждены в Riga Tech Girls.

Наверняка все смотрели сериал "Секретные материалы" (The X-Files), где одной из главных героинь была агент Дана Скалли.

Что интересно, в исследовании выяснилось, что её образ вдохновил целое поколение женщин обратиться в науку - этот факт стали называть "Эффект Скалли".

Так и в Riga TechGirls убеждены, что на выбор карьеры очень сильно влияют ролевые модели, которые распространяют СМИ, учителя, родители. Поэтому их миссия подобна "Эффекту Скалли" - нести в массы образ успешной женщины программиста, разработчика, IT-гуру!

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

О женском

И напоследок. Ошибочно думать, что девушка-программист - это мужеподобный фрик. Все девушки, занятые в индустрии, в то же самое время жёны, мамы, хозяйки... В отрасли много успешных примеров многодетных мам - это не преграда.

"Вокруг меня много примеров счастливых женщин, я ими вдохновляюсь, когда мне трудно, женщины индустрии и не только - помогают советами. Всё возможно!" - признаётся Алиса.

Однако важный момент личной жизни и стартапов - всё очень зависит от стадии компании. Существует общепринятый факт того, что начинать необходимо как можно раньше - пока у тебя нет семьи, детей, так как начало стартапа - это 24/7, ты 100% своего времени отдаешь работе, посещая акселераторы, путешествуя, и в это время баланс найти крайне сложно. Как правило, время первых стартапов - это университет, говорит Алиса.

Компании Infogram было четыре года, когда она стала мамой. То есть это было уже "зрелое" предприятие, команда - в этот период уйти в декрет, конечно, было проще,

призналась наша героиня, теперь уже мама трёхлетнего малыша.