"Женщина, весь мир может быть у твоих ног!" Алиса из страны IT-чудес

В начале их было трое и огромная вера в то, что о них узнают во всём мире. Спустя 7 лет всё так и есть - в Старой Риге расположился словно кусочек "Кремниевой долины" - офис крутого латвийского стартапа Infogram, который теперь уже часть команды, состоящей более чем из 300 человек с коллегами в Сан-Франциско и Будапеште. Её зовут Алиса Дирика, и своим примером она ломает устаревшие стереотипы о том, что IT-индустрия - это только про мужчин.

Infogram - не путать с Instagram!

Эта история началась в ноябре 2011 года. Трое безумцев из Латвии решили доказать всему миру, что массивы информации можно показать просто, эстетично и главное, понятно. И мир им поверил!

Сегодня созданной ими платформой Infogram пользуются более 4 миллионов зарегистрированных пользователей по всему миру. Это удивительно наглядное решение для того, чтобы проиллюстрировать любые неинтересные статистические и не только данные человеческим способом, создавая красивые инфографики.

Вы точно их видели в новостях в СМИ, в презентациях в универах, в различных рекламных буклетах...

Ими пользуются все крупнейшие порталы в Латвии и не в Латвии тоже. Их используют целые университеты и большие организации вроде UNICEF.

Чтобы было проще понять, что это - рассмотрим наглядный пример. TVNET недавно пофантазировал и, на основании данных статистов, с помощью Infogram представил, что было бы с нами, если бы в Латвии проживало всего 100 человек:

Теперь такие графики делают по всему миру, возможности - безграничны: карты, лица, фотографии, цифры, чего там только нет! То, что видим мы как результат - лишь вершина айсберга, состоящего из скрупулёзной работы программистов, разработчиков, дизайнеров и не только.

Алиса из страны IT-чудес!

За этой красивой и современной идеей стоит и Алиса - она была одной из тех троих, кто с нуля запустил проект теперь уже с мировым именем.

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

На тот момент ей не было и 25, она отвечала за дизайн - за то, как это всё будет выглядеть. Теперь она - одно из ключевых звеньев цепи, человек - оркестр, который принимает решения, каким будет Infogram сегодня, завтра и в будущем.

Мы встретились в помещениях Infogram. Здесь веет крутой атмосферой стартапа - свободный офис, нет кабинетов, нет серого ковра, все сидят вместе, можно перемещаться по всему пространству, на входе тапочки, можно писать код на диване, работать из дома удалённо... А по средам они заказывают завтрак и ланч в офис, регулярно вместе выходят на обеды. Да, здесь приятно просто быть!

Foto: Помещения Infogram ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

По словам Алисы, несмотря на то, что компании уже 7 лет, и она уже по-настоящему гигант, Infogram - всё же всё ещё стартап.

"Стартап - это образ мышления и способность адаптироваться и быть смелыми БЫСТРО менять свои решения без "вертикальных" корпоративных процедур и долгих согласований. Работает - хоп, вперёд, нет - откидываем и идём дальше!" - подчеркивает Алиса.

"Главная цель - расти, стремительно расти, и пока ты такой - ты стартап. Это не просто офисная культура, это постоянная цель - расти! Пока мы меняемся и экспериментируем, и быстро воплощаем идеи - мы стартап", - убеждена она.

Foto: Помещения Infogram ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Стоит отметить, что с 2017 года Infogram - часть большой компании PREZI, базирующейся в Венгрии. Prezi купили Infogram, так как компаниям было по пути - первые делали динамичные презентации, вторые могли дополнить их такими же крутыми графиками - их союз был закономерен.

"Infogram с первого дня хотел быть глобальным. PREZI - в 10 раз больше нас, у них в 10 раз больше пользователей, в 10 раз больше привлечённых инвестиций, в 10 раз больше ресурсов... Это то, что нам было необходимо, чтобы достичь цель, поэтому это был логичный следующий шаг", - рассказала Алиса.

Теперь это команда из более чем 300 человек с офисами в Риге, Будапеште и Сан-Франциско. Это полное слияние культур, навыков и опыта, которыми они обмениваются каждый день. Непосредственно в Риге находятся 40 человек - преимущественно это разработчики и дизайнеры.

Галерея: Офис Infogram в Риге

Женщины могут не только кликать!

Грусть Алисы в том, что из этих 40 сотрудников - девушек крайне мало... Например, в команде "продукта" их три из 15, в продажах и маркетинге, конечно, есть девушки, а среди разработчиков, к сожалению, нет ни одной...

Именно это и хочет поменять Алиса, ломая устаревшие стереотипы, что IT-технологии - это только для мужчин.

Она хочет донести до девушек, что сфера IT - это то место, где можно быстро расти, это индустрия, которая не позволяет застрять, это индустрия без географии - можно работать в интернациональной компании и из офиса в Риге присутствовать в целом мире - редко какая индустрия дает такие возможности.

По её мнению, девушки не осознают, что "помогать людям, животным, быть в искусстве" итд. возможно, работая в сфере IT.

"Разрабатывая приложение, можно спасти миллионы, а не десятки жизней людей и животных... Образ IT - парень с усами, который сидит у компьютера и пишет код, бесконечно устарел.

Сегодня любой интерес можно развить с помощью технологий. Это не индустрия сама по себе, она везде, все интересы связаны с технологиями", - говорит Алиса.

Чтобы её голос был услышан, она поддержала движение Riga Tech Girls - первое сообщество в Латвии, цель которого образовывать и вдохновлять девушек и женщин о мире технологий.

В Riga Tech Girls собрались представительницы прекрасного пола из всех IT-компаний Латвии: Tele2 SSC, The Mill, Infogram, Accenture, Microsoft, TechHub, TechChill, Digital Freedom Festival, TWINO, Riga Coding School, JavaGuru, LIKTA.

Как говорит Алиса, если это девушка, и она работает в IT-сфере, "она точно знает о нас".

Что забавно - девушки никак не глупее парней, по статистике их много на олимпиадах по математике, информатике, физике, но почему-то потом они поступают на врачей, а не, скажем, на программистов.

Одна из причин - это банально стереотипы, неправильное восприятие индустрии, не понимание, что технологии связаны с абсолютно любыми интересами, убеждена Алиса.

Поэтому в рамках движения Riga TechGirls девушки встречаются на воркшопах, учатся, делятся своими навыками и умениями и своим примером и трудом доказывают, что

в мир технологий пропуск есть не только у мужчин, и уже давно дело женщин "не только кликать, но и СОЗДАВАТЬ то, что можно кликать!"

В мае прошлого года сообщество Riga TechGirls резко раскритиковало рекламу одного из гигантов индустрии - компании LMT.

В частности в рекламе LMT под названием "LMT. Бизнес. Инновации." мужчины преподносятся как новаторы, а женщина появляется лишь в одном кадре, слушая пояснения новатора-мужчины.

ФОТО: Кадр из ролика

Помимо прочего, видео сопровождается стихотворением со словами "Мальчики не унимаются, мальчики спрашивают, у мальчиков всегда в руках всё горит" (В оригинале "Puikas nerimst, puikas taujā, Puikām nemiers vienmēr saujā" - Прим.ред.).

По мнению девушек, такой видеоряд, а также словесное сопровождение - глубокое оскорбление женщин, работающих в отрасли и ежедневно вносящих вклад в развитие индустрии.

В этой рекламе наблюдается так называемый Mansplain - термин, пришедший из английского языка, сложившийся от слияния двух слов "мужчина" и "объясняет".

Так описывает манеру, при которой обычно в унизительном, облегчённом и утверждающем формате мужчина что-то объясняет женщине.

Позднее LMT связались с Riga TechGirls и сообщили, что всерьёз обеспокоены таким заявлением, а также открыты для того, чтобы ломать эти стереотипы.

Но факт остаётся фактом - к сожалению, клип, культивирующий стереотипы, близок к истине - в ЕС женщины составляют лишь 17% от всех трудоустроенных в IT-отрасли.

Однако, именно сейчас самое время задуматься о потенциале женщин - уже сейчас спрос на IT-навыки огромен, уже сейчас не хватает рук. По прогнозам Министерства экономики, к 2020 году дефицит составит 16 000 сотрудников. Не привлекая новых талантливых профессионалов, эту статистику не удастся исправить. Женщины - это ответ на "дыру" в отрасли, убеждены в Riga Tech Girls.

Наверняка, все смотрели сериал "Секретные материалы" (The X-Files), где одной из главных героинь была агент Дана Скалли. Что интересно, в исследовании выяснилось, что её образ вдохновил целое поколение женщин обратиться в науку - этот факт стали называть "Эффект Скалли".

Так и в Riga TechGirls убеждены, что на выбор карьеры очень сильно влияют ролевые модели, которые распространяют СМИ, учителя, родители. Поэтому их миссия подобна "Эффекту Скалли" - нести в массы образ успешной женщины программиста, разработчика, IT-гуру!

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

О женском

И напоследок - ошибочно думать, что девушка-программист - это мужеподобный фрик. Все девушки, занятые в индустрии, в то же самое время жёны, мамы, хозяйки... В отрасли много успешных примеров многодетных мам - это не преграда.

"Вокруг меня много примеров счастливых женщин, я ими вдохновляюсь, когда мне трудно, женщины индустрии и не только - помогают советами. Всё возможно!" - признаётся Алиса.

Однако, важный момент личной жизни и стартапов - всё очень зависит от стадии компании. Существует общепринятый факт того, что начинать необходимо как можно раньше - пока у тебя нет семьи, детей, так как начало стартапа - это 24/7, ты 100% своего времени отдаешь работе, посещая акселераторы, путешествуя, и в это время баланс найти крайне сложно. Как правило, время первых стартапов - это университет, говорит Алиса.

Компании Infogram было четыре года, когда она стала мамой.

То есть, это было уже "зрелое" предприятие, команда - в этот период уйти в декрет, конечно, было проще, призналась наша героиня, теперь уже мама трёхлетнего малыша.

Девушки, расширяйте сознание, границы, мир у ваших ног, и один из ключиков к нему - IT-индустрия! С 8 марта!