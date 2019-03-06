Иранский Халк весом 180 кг, бросил вызов бразильскому. Они подерутся по правилам ММА

Бразильский Халк давно хочет дебютировать в смешанных боевых искусствах (ММА), но всё никак не мог найти себе подходящего соперника. Похоже, ему это наконец удалось. На призывы Ромарио до Сантоса откликнулся иранец Саджад Гариби, которого на родине также именуют Халком.