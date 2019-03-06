Иранский Халк весом 180 кг, бросил вызов бразильскому. Они подерутся по правилам ММА

Иранский пауэрлифтер Саджад Гариби по прозвищу Халк получил вызов от бразильского Халка - Ромарио дос Сантоса Алвеса, сообщает The Sun.
Бразильский Халк давно хочет дебютировать в смешанных боевых искусствах (ММА), но всё никак не мог найти себе подходящего соперника. Похоже, ему это наконец удалось. На призывы Ромарио до Сантоса откликнулся иранец Саджад Гариби, которого на родине также именуют Халком.
"Я наберу 120 кг, а ты сбросишь вес до этой отметки. И тогда я оторву тебе голову", - написал бразилец в своём Instagram.
Стоит отметить, что в данный момент Ромарио до Сантос почти вдвое легче иранца. 27-летний Гариби при росте 188 см весит 180 кг.
Ромарио дос Сантос ранее был охранником, который не поражал своей внешностью, но всё изменилось, когда бразилец отправился в спортзал и с помощью инъекций синтола увеличил свой бицепс.
Поклонником дос Сантоса является российский "синтоловый качок" Кирилл Тереши, который известен под псевдонимом "Руки-базуки".