Кубок Гагарина: СКА одержал волевую победу над "Спартаком" и повёл в серии

Барыс - Торпедо

Астанинский "Барыс" одержал победу у себя дома над нижегородским "Торпедо" со счётом 3:1. Таким образом, команда из Казахстана повела в серии со счётом 3:2. Шестая игра пройдёт в Нижнем Новгороде 8 марта.

"Барыс" уже после первого периода вёл со счётом 2:0. Голами за астанинский клуб отметились Мэттью Фрэттин и Брэндон Боченски. Во втором игроково отрезке "Барыс" забил в третий раз - гол на счету Андре Петерссона. "Торпедовцы" смогли отыграть всего одну шайбу в начале заключительного периода благодаря точному броску Роберта Саболича.

СКА - Спартак

СКА у себя дома одержал волевую победу над московским "Спартаком" со счётом 2:1. Теперь питерцы ведут в серии со счётом 3:2.

Счёт в матче открыл точный бросок "спартаковца" Антона Злобина в начале второго периода. Интересно, что в этом эпизоде одним из ассистентов нападающего стал голкипер "красно-белых" Юлиус Гудачек.

В третьем периоде СКА усилиями Максима Карпова удалось сначала отыграться, а спустя несколько минут Давид Рундблад принёс хозяевам победу и огорчил поклонников московской команды. Шестая игра серии пройдёт 8 марта в Москве.