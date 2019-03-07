"Манчестер Юнайтед" сделал невозможное - обыграл "ПСЖ" и вышел в 1/4 финала

Порту - Рома 3:1

В первом матче римляне одержали победу со счётом 2:1, а это означало, что для выхода в следующий раунд "Порту" было достаточно победы с минимальным счётом.

На 26-й минуте Тикиньо выполнил задачу минимум и вывел хозяев вперёд, но спустя всего две минуты судья назначил 11-метровый удар за удар по ногам Перотти. Пенальти реализовал легенда "Ромы" Даниеле де Росси, который проводил свой 98-й матч в еврокубках.

🔵 "Порту" открыл счет на "Драгау", но затем пропустил

⚪️ Смогут ли "драконы" пройти дальше?#ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/KUeE8W2oZT — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) March 6, 2019

Второй тайм римляне снова начали активнее, но на 52-й минуте именно они пропустили гол - Мусса Марега вновь вывел "Порту" вперёд. До конца основного времени счёт так и не изменился, а это означало одно — быть овертайму.

Первый дополнительный тайм голов не принёс, а вторые 15 минут решили исход противостояния. На 114-й минуте Флоренци слишком сильно потянул Фернандо за майку и арбитр назначил второй 11-метровый в этом матче, но уже в ворота итальянской команды.

😎 Даниэле Де Росси вывел "Рому" вперед по сумме двух встреч...

... но затем был вынужден покинуть поле из-за травмы 😮#ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/Q0irVw60tB — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) March 6, 2019

Каким образом арбитр матча Джюнейт Чакыр усмотрел в этом эпизоде нарушение, остаётся загадкой. Даже после видеоповтора этот момент вызывает вопросы.

Как бы там ни было, Алекс Теллес уверенно пробил с "точки" и не оставил времени и шансов "Роме", чтобы та смогла отыграться. Дальше идёт "Порту".

ПСЖ - Манчестер Юнайтед 1:3

Команде Оле-Гуннара Сульшера сегодня необходимо было чудо. Отыграться с 0:2 у "ПСЖ" - это сверхсложная задача. Забегая вперёд скажем, что англичанам удалось воплотить это чудо в реальность.

Уже на 2-й минуте Ромелу Лукаку ушёл в штрафной от Буффона и вывел "МЮ" вперёд. Правда, 10 минут спустя парижанам удалось сравнять счёт - после удара Мбаппе первым на добивании оказался Хуан Бернат, который восстановил равновесие в матче.

К середине первого тайма статистика владения мячом выглядела следующим образом: "ПСЖ" - 80%, "Манчестер" - 20%.

Владение - это, конечно, здорово, но на 30-й минуте матча всё тот же Лукаку оформил дубль и вновь вывел англичан вперёд. Гол бельгийца максимально приблизил "МЮ" к четвертьфиналу, от которого "красных дьяволов" отделял всего один гол.

😎 Ну а кто же еще? Ромелу Лукаку оформил дубль в третьем матче подряд ⚽️⚽️#ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/S5fXiIYT3t — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) March 6, 2019

Во втором тайме адское владение "ПСЖ" мячом продолжилось. Французы доминировали в плане контроля игры, при том, что именно "МЮ" необходимо было забивать. До самого конца матча было непонятно, каким образом подопечные Сульшера планируют забить, если мячом практически всё время владеют французы.

На 84-й минуте парижане устроили фантастическую атаку - Мбаппе выскочил один на один, но подскользнулся и мяч отскочил к Бернату, который зарядил в штангу!

Ничего не предвещало беды для "ПСЖ", но на 90-й минуте случилось необъяснимое. Далот пробил издали и попал в Кимпембе, который находился в собственной штрафной, прямо в руку. Судья побежал смотреть VAR, а спустя несколько минут указал на "точку"!