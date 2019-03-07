Они "живут в прошлом" и отмечают Новый год в августе

Однажды неожиданный обрыв электричества испортил празднование Нового Года жителям города Берчулес в Испании. Они не стали расстраиваться из-за неудачи, а обернули ситуацию в свою сторону и просто перенесли праздник на другой день. Журналист BBC Оливер Гибертау отправился в необычный городок и узнал больше об этой традиции.

Улицы пылают праздничными украшениями, а виноградные грозди уже лежат в ожидании соблюдения испанской традиции съедать на удачу 12 виноградинок в полночь. Проходят последние минуты и городок в Берчулес в Испании взрывается праздником Нового Года.

Однако все это происходит вовсе не 31 декабря, а в первые выходные августа.

В воображаемом списке странных идей празднование Нового года в августе должно быть на первом месте. Однако это именно то, что делают жители Берсчулеса уже на протяжении 25 лет.

ФОТО: --MARCO POLO--/Flickr

Началось все в последние часы 1993 года, когда люди еще отмечали праздник "по старому".

"Было 31 декабря", - рассказывает Исмаил Гервилла, нынешний мэр города. "Где-то около 8 вечера отключилось все электричество. Обрыв произошел из-за погодных условий и длился достаточно долго.

Это означало, что городу пришлось перейти в наступавший 1994 в полной тишине. Например, наш ужин прошел в темноте, а слушали мы радио на батарейках".

Электричество вернули на следующий день, но год начался, мягко говоря, неприятно. Люди злились на электрическую компанию и обвиняли их в том, что у них украли праздник. Именно из-за этой злости и появилась необычная идея.

Городок отпраздновал Новый год 6 августа 1994 года, и это полностью перевернуло историю Берчулеса. Со временем все больше жителей присоединялось к празднику. В прошлом августе их количество достигло уже ста тысяч.

"Изначально идея была придумана для того, чтобы бары и рестораны могли отработать потерянную прибыль. Но все прошло настолько успешно, что мы продолжили праздновать таким образом", - рассказывает мэр.

Сам Берчулес не так просто найти. Он расположен на холмах горного хребта Сьерра Невада на высоте 1 300 метров над уровнем моря. До него нужно добираться через город Гранада, проезжая по узким горным дорогам, петляющим между благоухающими и цветущими миндальными деревьями.

Здания в городке удивляют своей простотой и легкостью, а в узких улочках туристу легко заблудиться. Берчулес известен своей целебной водой из источников, которая полезна не только для мышц, но и для сердца. По легенде, тот, кто выпьет воду из знаменитого фонтана на входе в город, найдет свою истинную любовь.

Подготовка к Новому Году начинается уже в январе. В Испании август традиционно считается месяцем праздников, и для вечеринки такого масштаба в маленьком городке нужна полная готовность.

"Охрана, парковка, официанты…", перечисляет Кастилио Санчес, президент ассоциации Нового года города Берчулес. "И, конечно, еда".

Несмотря на то, что праздник приходится на август, люди все равно едят рождественские блюда. Традиционная индейка и телятина подаются вместе с освежающими летними фруктами и холодным томатным супом.

Испанская еда. Иллюстративное фото ФОТО: wendelling/Flickr

Танцовщики самбы развлекают публику, а по улицам, на радость проходящим мимо детям, бродят ослики, к спинам которых привязаны сумки со сладостями. По одному евро продаются грозди с дюжинами виноградинок для блюстителей традиций, а в ближайшем магазинчике торгуют костюмами Санты и рогами Рудольфа.

"Это настоящее рождество и Новый год. Но только летом", - широко улыбаясь объясняет Кастилио.

Под вечер люди собираются на двух главных площадях. Часы на городской церкви медленно подбираются к двенадцати. Громким эхом раздается радостный крик людей, когда часы пробивают полночь. Объятья, поцелуи и приятные пожелания горячие испанцы раздают не только родным и близким, но и просто прохожим.

Однако вечеринка только начинается. Жители Берчулеса и их гости продолжат танцевать и распевать новогодние песни до самого утра.

Фестиваль в Испании. Иллюстративное фото ФОТО: Langfia Ayeona/Flickr

"Это волшебный город", - делится впечатлениями Кармен Эспиноза, фармацевт из соседнего города Гранады. "Свежий горный воздух и приятный запах рождественской еды, что может быть лучше?"

Даже гости чувствуют себя как дома, настолько уютную и праздничную атмосферу создают жители. В этом году Берчулес отметит 25-ую годовщину праздника. "Нам удалось переделать что-то негативное в огромный позитив, и теперь к нам приезжают люди со всего мира!" - гордо восклицает мэр города Гервилла.

"На прошлой неделе я был в Великобритании в Брайтоне и встретил парня, который слышал о нашем городе. Это очень круто!" - добавляет Санчес. "Везде в Испании можно найти классные вечеринки. Но только в Берчулесе – Новый год отпраздновать в августе. И это прекрасно".