Футболистам запретили жёстко играть против Месси. Иначе он не выйдет на поле

По данным источника, в контракте записано, что марокканским футболистам будет запрещено играть грубо против лидера аргентинской сборной Лионеля Месси. Кроме того, марокканцам запретили обмениваться футболками и фотографироваться с Месси после матча.

Этот запрет коснётся не только футболистов, но и зрителей. Федерация футбола Аргентины запретила сообщать название отеля, в котором остановится южноамериканская команда. Взамен аргентинцы пообещали, что Месси проведёт на поле не менее 60 минут.

Ранее сообщалось, что Федерация футбола Марокко готова заплатить 450 тысяч евро руководству Футбольной ассоциации Аргентины за то, чтобы Месси появился на поле.

Товарищеская встреча Марокко и Аргентины состоится 26 марта в городе Рабат на стадионе "Принц Мула Абдулла", который вмещает 60 тысяч зрителей.