Звезда клипа "Экспонат" перепутала эскортниц с аниматорами

Юлия рассказала, что после того, как она приехала в Москву, она была рада любой работе.

"Хотела пойти работать официанткой,

- призналась девушка.

Топольницкая рассказала, что в театральное училище она поступила сразу.

"Я читала стихи, пела песни. Я вообще не умею петь. И с перепугу попала во все ноты...Потом, на занятиях, педагог по вокалу говорила, чтобы я не пела, а только открывала рот".

Юлия Топольницкая ФОТО: скриншот видео

Курс девушки относился к театру "Лицедеи" и Юлия призналась, что ей приходилось часто работать аниматором, особенно на частных вечеринках.

"Я много работала на корпоративах. Был интересный случай, где были одни только мужчины,... были известные люди... Мы были аниматорами, веселые клоунессы и встречали гостей,

- объяснила она.

"Через время заходят примерно десять очень симпатичных девушек, с бюстом, накрашенные...и на каблуках",

- рассказывает Юлия.

Девушка пожаловалась подруге, что вот как так, что одни аниматоры такие красивые, а они клоунессы. Потом оказалось, что это были совсем не аниматоры, а эскортницы.

Топольницкая отметила, что и отношение к этим девушкам было совсем другое.

"Нам никто поесть не предложил, а им сразу предложили",

- подчеркнула она.

Недавно Юлия дебютировала на большом экране в фильме "Лови момент".