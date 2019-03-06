Временный руководитель Rīgas satiksme: Банкротство пока не грозит

На следующей неделе будет проведен опрос цен компаний, чтобы найти экспертов, которые рассмотрят возможность юридического преследования в отношении бывшего правления Rīgas satiksme, рассказал журналистам Эрнест Саулитис, глава временного правления компании.

Депутат Байба Брока спросила Саулитиса, встречался ли он с акционером Нилом Ушаковым. По словам нового руководителя, они встречались и ему дали задание продолжать все необходимые работы для продолжения функционирования предприятия.

Отвечая на вопросы депутатов, Саулитис неоднократно подчеркивал, что с утверждением бюджета Rīgas satiksme, компании не угрожает неплатежеспособность, а кредиторам будут предоставлены все кредитные платежи.

Во время заседания он неоднократно указывал на то, что стабильность компании будет обеспечена только тогда, когда самоуправление утвердит обещанную в этом году дотацию размером в 130 миллионов евро.

"Сегодня лицензионная комиссия согласовала, что себестоимость поездки составляет 1,42 евро с налогом на добавленную стоимость. Эта стоимость включена в бюджет. Если финансовый департамент будет согласовывать это и дальше, то средств должно хватить", - сказал Саулитс.

Отвечая на вопросы депутатов, руководитель предприятия пояснил, что на данный момент его первичная работа - стабилизация предприятия.