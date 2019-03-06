Хоккеист "Динамо": В Америке дети приходят на пляж, а там бегают обнаженные геи

"Не понимаю иностранцев, которые негативно высказываются о России или Беларуси. Пускай сначала посмотрят, что у них происходит. Когда мы в двадцать первом веке приезжаем на матч Евротура в Швецию и принимаем душ в холодной воде, это нормально?", - возмутился Терещенко.

Досталось от 38-летнего нападающего и Соединённым Штатам Америки.

"В Америке я тоже бывал. Так там шаг влево от центра города — уже гетто. Цены на здоровую пищу — огромные. Дети приходят на пляж, а там бегают обнаженные гомосексуалы. Ну что это такое?".

Что касается различий между Россией и Беларусью, то Терещенко не заметил особых различий. И там, и там похожие памятники архитектуры, похожая история, которую чтят. По словам хоккеиста, даже между людьми большой разницы нет.

Терещенко отметил, что цены в Минске и Москве примерно сопоставимы, а сам он любит посещать в России магазины с белорусскими продуктами, в которых покупает картошку и домашние блинчики. Российский спортсмен также отметил, что из-за санкций пришлось перейти на российское мясо.

"Раньше, честно признаюсь, покупал американское. Хотя, оказалось, воронежское не уступает по качеству".