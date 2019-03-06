Хоккеист "Динамо": В Америке дети приходят на пляж, а там бегают обнаженные геи

Трёхкратный чемпион мира в составе сборной России и капитан минского "Динамо" Алексей Терещенко дал интервью порталу tut.by, в котором поделился впечатлениями о поездке в США, отношении иностранцев к России и общих чертах белорусов и русских.
"Не понимаю иностранцев, которые негативно высказываются о России или Беларуси. Пускай сначала посмотрят, что у них происходит. Когда мы в двадцать первом веке приезжаем на матч Евротура в Швецию и принимаем душ в холодной воде, это нормально?", - возмутился Терещенко.
Досталось от 38-летнего нападающего и Соединённым Штатам Америки.
"В Америке я тоже бывал. Так там шаг влево от центра города — уже гетто. Цены на здоровую пищу — огромные. Дети приходят на пляж, а там бегают обнаженные гомосексуалы. Ну что это такое?".
Что касается различий между Россией и Беларусью, то Терещенко не заметил особых различий. И там, и там похожие памятники архитектуры, похожая история, которую чтят. По словам хоккеиста, даже между людьми большой разницы нет.
Терещенко отметил, что цены в Минске и Москве примерно сопоставимы, а сам он любит посещать в России магазины с белорусскими продуктами, в которых покупает картошку и домашние блинчики. Российский спортсмен также отметил, что из-за санкций пришлось перейти на российское мясо.
"Раньше, честно признаюсь, покупал американское. Хотя, оказалось, воронежское не уступает по качеству".
В конце интервью Терещенко рассказал, что пользуется разными источниками информации, среди которых РИА "Новости", РБК и "Вести", но так как каждый искажает информацию в свою сторону, то он пропускает всё "через собственную призму".