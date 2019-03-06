В 2018 году убежище в Латвии чаще всего запрашивали российские граждане

В прошлом году убежище в Латвии чаще всего по-прежнему запрашивали российские подданные, указывая наиболее частой причиной политическую деятельность и преследования по религиозным мотивам, сообщил на заседании комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и борьбе с коррупцией начальник Государственной пограничной охраны (ГПО) Гунтис Пуятс.