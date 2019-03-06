В 2018 году убежище в Латвии чаще всего запрашивали российские граждане

В прошлом году убежище в Латвии чаще всего по-прежнему запрашивали российские подданные, указывая наиболее частой причиной политическую деятельность и преследования по религиозным мотивам, сообщил на заседании комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и борьбе с коррупцией начальник Государственной пограничной охраны (ГПО) Гунтис Пуятс.
В 2018 году ГПО зарегистрировала 185 ищущих убежища, в 2017 году - 199.
Злонамеренное использование процедуры запроса убежища, независимо от способа и метода пересечения госграницы, оставалось распространенным способом нелегальной иммиграции и в прошлом году.
В 2018 году убежища в Латвии запросили 51 гражданин России, 18 граждан Ирака, 13 - Турции, 13 - Азербайджана, 11 - Египта, восемь - Грузии, пять - Сирии, пять - Таджикистана и три - Афганистана.
В прошлом году значительно сократилось число ищущих убежища из Вьетнама и Украины, а во втором полугодии резко возросло число ищущих убежища в Латвии граждан Египта.