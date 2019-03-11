Как я ездила знакомиться с самой успешной сетью ресторанов в Литве до её прихода в Латвию

Что такое хорошая еда? И сколько мы готовы за неё платить? Об этом задумываются не только профессионалы сферы общественного питания, но и все мы, кто любит подкрепиться вне дома. Моя сфера деятельности - это еда и всё, что с ней связано, но сердце моё принадлежит сфере ресторанов - я слежу за новостями, пишу об этом как в своем блоге, так и в журналах.
Узнав о планах успешной литовской сети ресторанов Grill London выйти на наш рынок и открыть первый ресторан в новом торговом центре Akropole, мне стало интересно, что же такое Grill London и действительно ли оправдан ажиотаж, сопровождающий открытие каждого нового ресторана этой сети у наших соседей. Одним ветреным февральским днем я отправилась в гости к литовцам узнать и понять, что является ключом к успешному бизнесу в этом очень сложном секторе и, прежде всего, будет ли еда столь же хорошей, как о ней говорят?
С чего начинается успешный ресторан?
Немного истории. Grill London – это сеть ресторанов, которая насчитывает уже 13 ресторанов. Когда пять лет назад несколько предприимчивых молодых людей в Литве решили открыть первый ресторан, в котором на пьедестал почета ставится еда высокого качества по разумным ценам, им даже в самых смелых снах и не снилось, что вскоре после открытия у ресторана будет стоять очередь, и всего через несколько лет, ввиду большой популярности, он станет одним из самых больших историй успеха Литвы.
Как появилась оригинальная концепция и название? Владельцы ресторана хотели заполнить свободную нишу на рынке: предлагать людям еду по цене, которая позволила бы им здесь кушать каждый день. К тому же, с гибким меню, которое дает возможность выбирать и комбинировать каждый ингредиент блюда: в предложении 23 вида мяса и рыбы, 11 различных теплых и 8 холодных гарниров, а также 9 типов соусов. Выбирая один из 23 основных ингредиентов, клиент платит только за него, так как два гарнира (теплый плюс салат) и соус включены в цену. Как видно из названия ресторана, все основные блюда готовятся на огне, потому что вкус и аромат, которые дает приготовление на гриле, нельзя ничем заменить.
В меню также есть сочные бургеры, приготовленные на гриле закуски, супы и салаты. И, конечно же, соблазнительные десерты. У приготовленных на гриле блюд два размера - средние и большие. Поэтому каждый клиент может заказать наиболее подходящий своему аппетиту. Самые популярные блюда в Литве – с куриным мясом, например, куриное мясо на шпажках с клюквой (размер M - 4,90 евро, размер L - 6,50 евро), а также традиционный свиной шашлык (размер M - 4,90 евро, размер L - 6,90 евро) и свиные ребрышки барбекю (размер M - 7,20 евро, размер L - 9,90 евро). На гарнир - картофель, приготовленный шестью различными способами, а также макароны, рис и гречка. В комплект также входит салат на выбор на любой вкус. Многие посетители выбирают бургеры. На самом деле, есть из чего выбрать: в меню включены 10 различных типов бургеров, начиная от вегетарианских (3,90 - 6,90 евро) и заканчивая бургерами с грудкой индейки и рваной свининой.
Меню также будет интересно людям с особыми предпочтениями. Например, можно выбрать печень индейки на шпажках (размер M - 4,90 евро, размер L - 6,90 евро), филе сома (размер M - 6,50 евро, размер L - 7,90 евро) или жареные тигровые креветки (9,90 евро).
Мои впечатления после дегустации
Попробовав еду, я приятно удивлена - идеально поджаренное и сочное мясо, свежая и тающая во рту булочка бриошь, красочные и правильно приготовленные овощи, а также соус - выразительный и прекрасно сочетающийся с приготовленным на гриле мясом. Конечно, я сразу же спрашиваю, как можно обеспечить и поддерживать такой неизменно высокий уровень в сети ресторанов с сотнями сотрудников и тысячами посетителей? Ответ одновременно прост и сложен: в первую очередь нужно уделять внимание вкусу и качеству, непрерывно внося вклад в процессы приготовления и контроля. По словам Андриуса Баканаса, руководителя по маркетингу Grill London, даже сейчас, после успешного расширения бизнеса, у блюд в каждом ресторане должен быть такой вкус, как будто это единственный ресторан, высокого качества и без компромиссов каждый день. Именно с таким уровнем амбиций и высокими требованиями к себе и своей команде Grill London приходит в Латвию, чтобы предложить и нашим людям безукоризненно приготовленные блюда по приемлемой цене. Кроме того, учитывая эластичное меню, здесь можно подкрепляться каждый день, варьируя свой выбор в зависимости от пожеланий и настроения.
Сторонники здорового образа жизни также найдут здесь что-то подходящее по вкусу: грудка индейки гриль и филе рыбы, т.н. "голые" бургеры (бургеры без булочки), салаты и супы-пюре. Также подумали и о детях, для них есть свое меню с особенными порциями. Маленькие гурманы могут выбрать мини-бургеры с курицей или говядиной и картофелем фри (3,50 - 3,90 евро), макароны фусилли с твердым сыром (2,50 евро) или вафли с вишневым вареньем и взбитыми сливками (3,50 евро). Для вегетарианцев также есть своё меню с блюдами, приготовленными на гриле: различные блюда с козьим сыром, салат Цезарь и бургеры с овощами гриль, а также вегетарианские пельмени.
О том, что еде не требуется дополнительная реклама, свидетельствует тот факт, что в Литве компания не размещает рекламу в средствах массовой информации - достаточно силы слова и положительного опыта клиентов, чтобы они возвращались снова и снова. Стратегия Grill London в Латвии также похожа - сначала рассказать о себе, а затем дать возможность людям попробовать и сделать выводы.
Каждый элемент важен
Современные гурманы опытны и знают, чего хотят - одной только хорошей еды недостаточно, чтобы хорошо провести время. Рестораны Grill London обустроены до мелочей: интерьер в естественных тонах и материалах с красочными акцентами - красный бар, который стал "фирменным знаком" в каждом ресторане, сразу привлекает внимание. Андриус вспоминает, что лондонская тематика была подсказана судьбой: по адресу первого ресторана во дворе стояли красные двухэтажные лондонские автобусы и у стены красовались старые впечатляющего размера часы. И сейчас в ресторанах есть отсылки к лондонской тематике, в любом из них импровизированный график движения поездов. Каждый элемент интерьера подчинен тому, чтобы клиент здесь чувствовал себя комфортно и свободно, как желанный гость.
Возвращаясь к еде, определенно хочу рассказать об особенном процессе приготовления на гриле, а также мясе, используемом при приготовлении блюд. Чтобы достичь максимального потенциала вкуса, каждый кусочек рыбы и мяса перед готовкой несколько часов находится в маринаде, но на гриль он попадает, только тогда, когда конкретный заказ поступает на кухню ресторана и ни на минуту раньше. Готовкой занимается известный в кругу лучших шеф-поваров всего мира гриль "Josper", который смело можно назвать королем гриля - он обеспечивает равномерную прожарку и постоянную температуру. И, конечно же, вкус! Потому что те нюансы, которые придает экологический уголь, ни что другое не может заменить.
Наблюдать, как мастер гриля работает в самый оживленный час - во время обеда - это особый опыт. Он практически волшебник и цирковой артист, так как одновременно на гриле находятся бесчисленные кусочки мяса, рыбы и сыра, также бургеры, и он должен суметь не только вовремя перевернуть каждый кусочек, но и убрать его с огня в нужный момент. Это требует неописуемую ловкость и умение чувствовать и понимать еду.
Каков он, типичный посетитель Grill London?
Находясь в ресторане, заметила, что типичного клиента совсем и нет - это место популярно как среди студентов и школьников, так и среди офисных работников и деловых людей, также приходят поесть семьи и гости почтенного возраста. По вечерам приходят люди, которые хотят отметить особое событие или просто хорошо провести время в гостеприимной атмосфере. Андриус хочет особенно подчеркнуть, что, несмотря на высокое качество блюд, это определенно не изысканный ресторан, здесь всегда правит приятная и свободная атмосфера.
В Риге кухня будет со стеклянными стенами, и посетители смогут наблюдать за оживленной деятельностью поваров и тем, как готовится их блюдо. Это требует особую ответственность со стороны персонала, как, смеясь, говорит Андриус: "нам нечего скрывать!". Всё потому, что строгая система контроля качества и квалификация персонала являются одним из ключей к успеху в бизнесе. Здесь не используется замороженное мясо или рыба, все соусы и маринады собственного приготовления, также как и десерты, потому что клиента не проведешь и нельзя допускать ни одного компромисса.
Специальное мясное предложение
Самые требовательные гурманы наверняка оценят говядину 30-дневной выдержки ‘dry aged’, которая позже превратится в говяжий стейк. Во время процесса созревания происходят процессы концентрации естественного вкуса мяса, а также под воздействием ферментов текстура мяса становится более нежной. Приготовленный таким образом стейк будет вкуснее в несколько раз, это я вам заявляю из своего опыта, и, если вы любитель красного мяса, рекомендую вам попробовать говядину, выдержанную таким способом.
Знаю, что в рижском Grill London будет находиться шкаф для выдержки мяса "Dry Ager", в котором говядина будет находиться в течение 60 дней. Такие выдержанные стейки не найти в ежедневном меню, но официанты сообщат гостям, если такое специальное предложение включено в дневной план.
Первый ресторан Grill London за пределами Литвы скоро откроет свои двери в торговом центре Akropole, однако владельцы особо не беспокоятся перед открытием, а скорее с нетерпением и энтузиазмом ждут этого момента. Потому что вложено много сил и времени, чтобы обеспечить все, что ожидает клиент - качественное питание по приемлемой цене, профессиональное обслуживание и приятную атмосферу. Это всегда вызов, но полученный опыт позволяет верить, что эту концепцию также оценят и жители Латвии.