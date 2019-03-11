Как я ездила знакомиться с самой успешной сетью ресторанов в Литве до её прихода в Латвию

Возвращаясь к еде, определенно хочу рассказать об особенном процессе приготовления на гриле, а также мясе, используемом при приготовлении блюд. Чтобы достичь максимального потенциала вкуса, каждый кусочек рыбы и мяса перед готовкой несколько часов находится в маринаде, но на гриль он попадает, только тогда, когда конкретный заказ поступает на кухню ресторана и ни на минуту раньше. Готовкой занимается известный в кругу лучших шеф-поваров всего мира гриль "Josper", который смело можно назвать королем гриля - он обеспечивает равномерную прожарку и постоянную температуру. И, конечно же, вкус! Потому что те нюансы, которые придает экологический уголь, ни что другое не может заменить.

Наблюдать, как мастер гриля работает в самый оживленный час - во время обеда - это особый опыт. Он практически волшебник и цирковой артист, так как одновременно на гриле находятся бесчисленные кусочки мяса, рыбы и сыра, также бургеры, и он должен суметь не только вовремя перевернуть каждый кусочек, но и убрать его с огня в нужный момент. Это требует неописуемую ловкость и умение чувствовать и понимать еду.

Каков он, типичный посетитель Grill London?

Находясь в ресторане, заметила, что типичного клиента совсем и нет - это место популярно как среди студентов и школьников, так и среди офисных работников и деловых людей, также приходят поесть семьи и гости почтенного возраста. По вечерам приходят люди, которые хотят отметить особое событие или просто хорошо провести время в гостеприимной атмосфере. Андриус хочет особенно подчеркнуть, что, несмотря на высокое качество блюд, это определенно не изысканный ресторан, здесь всегда правит приятная и свободная атмосфера.

В Риге кухня будет со стеклянными стенами, и посетители смогут наблюдать за оживленной деятельностью поваров и тем, как готовится их блюдо. Это требует особую ответственность со стороны персонала, как, смеясь, говорит Андриус: "нам нечего скрывать!". Всё потому, что строгая система контроля качества и квалификация персонала являются одним из ключей к успеху в бизнесе. Здесь не используется замороженное мясо или рыба, все соусы и маринады собственного приготовления, также как и десерты, потому что клиента не проведешь и нельзя допускать ни одного компромисса.

Специальное мясное предложение

Самые требовательные гурманы наверняка оценят говядину 30-дневной выдержки ‘dry aged’, которая позже превратится в говяжий стейк. Во время процесса созревания происходят процессы концентрации естественного вкуса мяса, а также под воздействием ферментов текстура мяса становится более нежной. Приготовленный таким образом стейк будет вкуснее в несколько раз, это я вам заявляю из своего опыта, и, если вы любитель красного мяса, рекомендую вам попробовать говядину, выдержанную таким способом.

Знаю, что в рижском Grill London будет находиться шкаф для выдержки мяса "Dry Ager", в котором говядина будет находиться в течение 60 дней. Такие выдержанные стейки не найти в ежедневном меню, но официанты сообщат гостям, если такое специальное предложение включено в дневной план.

ФОТО: Пресс-фото