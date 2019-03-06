Видео: Кортеж Медведева с мигалками произвел фурор на узких улочках Люксембурга

"Медведев приехал с визитом в Люксембург и сейчас ужинает в ресторане Masconi. Целая вереница автомобилей с охраной, перекрыт весь район, даже пожарных привезли. Видео скинул мой знакомый, который там живет. Говорит, местные все в шоке, никогда такого не видели", - прокомментировал блогер в посте от 5 марта.

Медведев приехал с визитом в Люксембург и сейчас ужинает в ресторане Masconi. Целая вереница автомобилей с охраной, перекрыт весь район, даже пожарных привезли. Видео скинул мой знакомый, который там живет. Говорит, местные все в шоке, никогда такого не видели. :-) pic.twitter.com/vQHxjsKLqX — Рустем Адагамов (@adagamov) March 5, 2019

На втором ролике запечатлен отъезд вереницы машин с мигалками. Судя по реакции прохожих, для них такое зрелище действительно в новинку.

Между тем после проведения переговоров в рабочем кабинете премьера Люксембурга Ксавье Беттеля в Государственном министерстве Великого герцогства Медведев и его коллега вышли прогуляться по историческому центру города и случайно встретили там, поочередно, возвращавшегося с работы министра юстиции Феликса Браза, министра иностранных дел Жана Ассельборна, а также главу государства великого герцога Анри.