Ср, 6.03.2019
Во время просмотра было четыре тренировки в день. Мы вставали в 7 утра, бегали по пляжу, потом занимались в тренажёрном зале, завтракали, шли на футбольное поле, обедали и только потом немного отдыхали, а после - снова на поле. Роберт Савалниекс, футболист сборной Латвии

Беременную дочь телезвезды поймали с героином
Спасет ли ее известная мама?

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Марианна Максимовская

ФОТО: скриншот видео

27-летняя дочь известной российской тележурналистки Марианны Максимовской задержали с героином. Об этом пишет издание Lenta.ru со ссылкой на источник. 

 

Согласно полученной информации,

Александра Максимовская находится на шестом месяце беременности. У девушки обнаружено 4,5 грамма наркотика.

Сейчас возбуждено уголовное дело по статье о сбыте наркотических веществ. Суд рассматривает прошение об аресте. 

Telegram-канал Baza сообщает, что в правоохранительные органы обратился некто неравнодушный.

Во время задержания у Александры была также изъята сумма в 420 евро.

"Сейчас Александра Максимовская на допросе, она заявляет, что невиновна и ее подставили. Девушка утверждает, что никогда "не употребляла" и ее просто попросили передать этот пакет. Что внутри него – она не знает",

 - передают журналисты. 

Тележурналистка Марианна Максимовская является российской журналисткой. Была заместителем главного редактора телеканала РЕН-ТВ. В прошлом году встала во главе компании "Михайлов и партнеры".

Ранее Стас Пьеха показал, как выглядел в период наркозависимости.

Александра Максимовская

ФОТО: https://www.instagram.com/expressnovosti/

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