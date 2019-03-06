Беременную дочь телезвезды поймали с героином
27-летняя дочь известной российской тележурналистки Марианны Максимовской задержали с героином. Об этом пишет издание Lenta.ru со ссылкой на источник.
Согласно полученной информации,
Александра Максимовская находится на шестом месяце беременности. У девушки обнаружено 4,5 грамма наркотика.
Сейчас возбуждено уголовное дело по статье о сбыте наркотических веществ. Суд рассматривает прошение об аресте.
Telegram-канал Baza сообщает, что в правоохранительные органы обратился некто неравнодушный.
Во время задержания у Александры была также изъята сумма в 420 евро.
"Сейчас Александра Максимовская на допросе, она заявляет, что невиновна и ее подставили. Девушка утверждает, что никогда "не употребляла" и ее просто попросили передать этот пакет. Что внутри него – она не знает",
- передают журналисты.
Тележурналистка Марианна Максимовская является российской журналисткой. Была заместителем главного редактора телеканала РЕН-ТВ. В прошлом году встала во главе компании "Михайлов и партнеры".
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