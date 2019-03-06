Обвиняемая во взяточничестве экс-чиновница РД Стабиня освобождена из заключения

Прокуратура считает, что более долгое содержание Стабини под стражей не позволяет закон и вскоре дело будет передано в суд.

За решеткой она провела 3 месяца. Несколько недель назад суд Видземского предместья Риги пересмотрел примененную к ней меру пресечения и сбежавшую более 5 назад из Латвии Стабиню освободил. Судья Бирута Хоруна, которая принимала это решение, пояснила журналистам, что экс-чиновница освобождена, так как согласно Закону об уголовном процессе закончился определенный срок ограничения прав персоны (12 месяцев).

Кстати, пункт данного закона позволяет задержать подозреваемого еще на полгода. "Срок закончился. По закону ее больше нельзя держать в заключении", - сказала пресс-секретарь прокуратуры Лаура Маевска.

Закон предусматривает на время приостановить уголовный процесс, если местонахождение подозреваемого неизвестно или он находится за границей. Почему это в течение 5 лет, пока Стабиня пропадала, не было сделано, Маевска ответить не смогла, а ответственный прокурор Арвис Мигланс от разговора с LTV отказался.

"Она сотрудничает со следствием, уголовное дело завершено. Нет оснований считать, что она избежит наказания", - заявляет Маевска.

Адвокат подозреваемой не комментирует возможность ее клиентки снова покинуть страну. В прокуратуре не комментируют, известно ли здесь, где именно сейчас находится Стабиня.

Как мы уже сообщали, женщина была задержана в Египте 5 ноября. Правоохранительные органы Египта информировали латвийские органы о том, что принято решение об экстрадиции Стабини, и сообщили, каким рейсом она прибудет в Ригу.

Начальница квартирного управления Рижской думы Ария Стабиня была задержана Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) в сентябре 2012 года.

Прокуратура предъявила Стабине обвинение по четырем статьям Уголовного закона за взяточничество, подделку документов, служебный подлог и указание неверных сведений в декларации государственного должностного лица.

KNAB в ходе следствия установило, что Стабиня при помощи посредников в течение длительного времени принимала взятки за рассмотрение заявлений и принятие решений по предоставлению бессрочной аренды муниципального жилья. БПБК выявило по крайней мере пять таких эпизодов.