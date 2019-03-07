Сексапильная рижанка Дана Соколова призналась в тоске по Родине

Фотография была снята в 2012 году на Домской площади в Риге.

"Вам на память!",

- написала Дана.

В кадре у певицы еще длинные волосы. Подписчики подчеркнули, что длинные волосы намного больше идут Дане, чем ее короткая стрижка.

Рижанка Соколова неоднократно побеждала в вокальных конкурсах, сейчас у артистки подписан контракт с лейблом Black Star.