Пьяная и за рулем: Сейм отстранил от должности судью Силицку

В четверг, 7 марта Сейм принял решение отстранить судью суда Земгальского района Ивету Силицку.
Прежде данное решение поддержала паламентская Юридическая комиссия.
Судья Айзкрауклесского отделения суда Земгальского района Ивета Силицка в окрестностях Риги была задержана сотрудниками полиции, когда управляла автомобилем в состоянии сильного алкогольного опьянения. Проверка показала в ее организме три промилле алкоголя.
На своем посту женщина уже 12 лет - в основном рассматривает гражданские дела. За какими-либо нарушениями ранее не была замечена.