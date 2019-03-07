Чт, 7.03.2019
То, что раньше писали на заборе, сейчас в Интернете пишут, гадят, гадят туда. Но раз уж встала на актерский путь, надо иметь совесть, не впадать в иллюзии и служить профессии.
Елена Санаева, актриса

Пьяная и за рулем: Сейм отстранил от должности судью Силицку

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ФОТО: Valsts policija

В четверг, 7 марта Сейм принял решение отстранить судью суда Земгальского района Ивету Силицку.

Прежде данное решение поддержала паламентская Юридическая комиссия.

Судья Айзкрауклесского отделения суда Земгальского района Ивета Силицка в окрестностях Риги была задержана сотрудниками полиции, когда управляла автомобилем в состоянии сильного алкогольного опьянения. Проверка показала в ее организме три промилле алкоголя.

На своем посту женщина уже 12 лет - в основном рассматривает гражданские дела. За какими-либо нарушениями ранее не была замечена.

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