Дом как счастливое место. Пять незаменимых вещей в жилище Лауры Гревини

Как создать среду, чтобы она дарила радость, вдохновляла и не мешала ни продуктивности, ни здоровью? Автор блога о семье и стиле жизни “Viens + Viens” (Один + Один) и мама двух сыновей Лаура Гревиня поведала, что превращает ее дом в настоящий дом.

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ЦВЕТЫ

Если дома нет цветов, то кажется, что чего-то не хватает. О них регулярно заботится муж, но и мне самой нравится постоянно радовать себя цветами. Кажется, что вместе с ними в дом входит приятная атмосфера.

ВДОХНОВЛЯЮЩИЕ ПЛАКАТЫ / НАДПИСИ

Поскольку я работаю из дома, то мне время от времени требуется какое-нибудь напоминание – мотивация, чтобы подняться и работать дальше. Такие знаки и плакаты-напоминания находятся почти в каждом помещении нашего дома.

ЗВУКОВОСПРОИЗВОДЯЩИЕ УСТРОЙСТВА

Конечно же, музыке в нашем доме отводится важная роль. Правда, проигрывателем для пластинок пользуюсь реже, чем многочисленными bluetooth колонками, без которых не могу представить себе воспроизведение музыки у нас дома. Музыка или другой сопровождающий фон звучат непрерывно – если ночью это классическая музыка или спокойный джаз, то днем это что-то бодрящее и вдохновляющее. И, конечно, днем музыка звучит громче!

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КУЛИНАРНЫЕ КНИГИ И КНИГИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Если и есть одна вещь, которую я использую каждый день, то это какая-нибудь из кулинарных книг, вдохновляющих меня на приготовление семейных обедов. Поскольку и моя работа частично связана с приготовлением еды и разработкой рецептов, такие книги однозначно являются важной частью моей жизни. Дети тоже не могут представить свой день без книг. Книги листают и по утрам, и, конечно же, вечером перед сном. Книг у нас очень много. Часть из них стоит на высоких полках, а ниже находятся те книги, которые дети могут взять и почитать сами – они регулярно меняются.

ВРЕМЯ, ПРОВЕДЕННОЕ ДОМА

Дом играет важную роль в повседневной жизни нашей семьи. Мы не из тех, кто дома только ночует. Мы дома отдыхаем, вдохновляемся, а также работаем и развлекаемся. Играем с детьми, слушаем музыку, смотрим кино. Готовим еду и наслаждаемся обедом. Дома мы занимаемся теми вещами, которые нас радуют. Только здесь мы можем чувствовать себя так свободно, как нигде. Поэтому считаю, что дом очень важен, и надо создавать среду, в которой хорошо будешь чувствовать себя именно ты и твоя семья, а не кто-то другой.

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Я работаю из дома, поэтому, конечно, для меня особенно важна обстановка вокруг меня – она должна вдохновлять, а не утомлять меня. Конечно, дети также проводят дома значительную часть своего времени. Хотя у мужа очень напряженный рабочий ритм, он также охотно проводит дома каждое свободное мгновение. Прекрасно сознаю, насколько большое влияние имеют вещи, которые находятся вокруг нас, а также материалы и окружающая среда, среди которых мы постоянно находимся. Стоит задуматься, что это за вещи, к которым мы ежедневно прикасаемся, и что из окружающей среды мы воспринимаем – в конце концов, чем мы дышим, какие чистящие средства используем, из каких материалов состоит дом.

Понимая, что детский организм более восприимчивый и чувствительный, чем организм взрослого человека, особое внимание мы уделили выбору краски для стен в детской комнате. Я рада, что в ассортименте Vivacolor доступна серия красок “Green Line”, не вызывающих аллергических реакций, они максимально дружелюбны для детского организма и имеют экологический сертификат. Первое отличие можно заметить уже по одному только запаху – если знаешь, как может "пахнуть" только что покрашенная комната, то после краски Vivacolor не было неприятного аромата, а визуальный эффект был на удивление хороший. Не думаю, что имеет смысл рисковать и выбирать не столь дружественные для организма краски, если доступна такая опция, в особенности, если наш выбор касается детей, которым каждый родитель, конечно же, желает только самого лучшего. Разнообразная цветовая гамма наверняка позволит каждому найти подходящий для себя оттенок.