Вес: 23 кг. Высота: 1 метр. Латвийская федерация хоккея представила новый кубок OHL

Латвийская федерация хоккея (ЛХФ) совместно со спортивным баром Optibet создали новый переходящий трофей чемпионата Латвии. Новый кубок будет вручён победителю латвийской хоккейной лиги (OHL) в сезоне-2018/2019.
23 килограмма и больше, чем 1 метр высотой - так выглядит новый кубок OHL. Новый трофей выполнен между классическим и индустриальными стилями, а изготовкой кубка занялась Oskara kalēja darbnīca.
"Этот трофей - настоящая ручная работа кузнецов. В его создании принимало участие сразу несколько мастеров, в том числе и из Эстонии. Проектировать новый кубок мы начали в прошлом году, а сама физическая работа над ним длилась около двух месяцев", - сказал владелец мастерской Оскар Винцевич.
"Чемпионат стремительно развивается - зрелищные хоккейные матчи, яркие голы, растущая популярность среди зрителей. Чтобы наградить победителя за показанный результат, мы создали уникальный чемпионский кубок OHL. Он очень внушительный внешне и символизирует силу победителей. Переходящий кубок - это главная награда чемпионата, за которую ежегодно будут бороться все команды", - сказала представительница Optibet Байба Петере.
Предыдущий кубок чемпионата Латвии по хоккею впервые был вручён в сезоне-2001/2002. Тогда победителем чемпионата стал лиепайский "Металлург". Теперь этот кубок попадёт в музей ЛХФ.