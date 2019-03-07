Вес: 23 кг. Высота: 1 метр. Латвийская федерация хоккея представила новый кубок OHL

23 килограмма и больше, чем 1 метр высотой - так выглядит новый кубок OHL. Новый трофей выполнен между классическим и индустриальными стилями, а изготовкой кубка занялась Oskara kalēja darbnīca.

"Этот трофей - настоящая ручная работа кузнецов. В его создании принимало участие сразу несколько мастеров, в том числе и из Эстонии. Проектировать новый кубок мы начали в прошлом году, а сама физическая работа над ним длилась около двух месяцев", - сказал владелец мастерской Оскар Винцевич.

ФОТО: LHF

"Чемпионат стремительно развивается - зрелищные хоккейные матчи, яркие голы, растущая популярность среди зрителей. Чтобы наградить победителя за показанный результат, мы создали уникальный чемпионский кубок OHL. Он очень внушительный внешне и символизирует силу победителей. Переходящий кубок - это главная награда чемпионата, за которую ежегодно будут бороться все команды", - сказала представительница Optibet Байба Петере.