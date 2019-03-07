"Это позор! Идите на ***: Неймар - о пенальти в ворота "ПСЖ"

На 90-й минуте Далот пробил издали и попал в руку Кимпембе, который находился в собственной штрафной. Судья побежал смотреть VAR, а спустя несколько минут указал на "точку"! 11-метровый удар хладнокровно реализовал Маркус Рэшфорд, который и вывел "МЮ" в четвертьфинал.

После этого эпизода "ПСЖ" погрузился в горе, но хуже всех пришлось бразильскому нападающему Неймару, который пропустил матч из-за травмы. Неймар был в настоящем шоке от происходящего, а затем и вовсе "утонул" в ярости.

Neymar no se lo cree. #ChampionsMLC pic.twitter.com/4aiTW4nHr3 — La Casa del Fútbol en Movistar+ (@casadelfutbol) March 6, 2019

После матча бразилец взял в руки телефон и написал всё, что думает о решении арбитров.

"Это позор! УЕФА по-прежнему назначает четверых парней, которые ничего не знают о футболе. И они смотрят видеоповтор в замедленном режиме... Игры рукой попросту не было! Как можно сыграть рукой за своей спиной?! Идите на ***", - написал Неймар.

За эти слова, скорее всего, бразильцу выпишут дисквалификацию. Этот пост в Instagram разлетелся с такой скоростью, что на послематчевой пресс-конференции тренер "ПСЖ" вынужден был прокомментировать слова Неймара.

"Иногда после такой битвы ты говоришь слова, которые потом забираешь обратно. Вы видели, каким он был эмоциональным, как много для него значила эта игра. Не будьте к нему слишком строги, такое сложно принять", - сказал тренер.