Самоуправление в Огре пожелало эксклюзивные авто, но им не разрешили

Конкурс на приобретение четырёх новых транспортных средств самоуправление объявило 12 февраля. Предложение дилеров было запланировано вскрыть через две недели.

Latvijas Radio выяснило, что победителем стал бы тот, кто предложил бы автомобили, соответствующие всем требованиям, а также которые были бы доставлены в Огре уже через две недели или еще раньше.

Дума хотела в рамках закупки приобрести четыре автомобиля - два внедорожника и еще два среднего класса.

По сообщению Latvijas Radio, самоуправление разработало очень детальные технические параметры, указав не только ширину, длину и высоту, но и такие элементы, которые делают закупку более дорогой, как например, кузов металлического цвета, салон темного цвета, мультифункциональный кожаный руль с радио управлением, дополнительная тонировка стекол, обогрев с пульта, а также рейлинги на крыше и комплект резиновых ковриков.

Председатель самоуправления Эгилс Хелманис пояснил радио, что он ничего не знает о закупке эксклюзивных автомобилей. Они не были предназначены для него, так как он уже десять лет ездит на личном автомобиле.

Тем временем, исполнительный директор самоуправления Огрского края Петерис Шпаковскис несколько раз отметил, что после замечаний Бюро по надзору за закупками закупка была прекращена.

Он рассказал, что у самоуправления не было опыта в организации таких закупок, поэтому могли ошибиться.

Он отрицал, что были присмотрены конкретные автомобили, а также отметил, что условия закупки писали самостоятельно, изучив предложения на рынке.

Также он сообщил, что эти автомобили были предусмотрены для сотрудников администрации и руководства самоуправления.

Связавшись с местными дилерами, Latvijas Radio пришли к выводу, что требования думы могли бы удовлетворить, предложив автомобили марок BMW X7, Audi Q7 или Volvo.