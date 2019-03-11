Гендиректор СГД: к письмам от службы госдоходов стоит относиться серьезнее
Прошло чуть более месяца с тех пор, как на должность гендиректора Службы госдоходов (СГД) вступила Иева Яунземе. Портал TVNET пригласил руководителя службы на разговор, в котором она рассказала о своих приоритетах, ритме дня, а также о том, с чем придется считаться предпринимателям.
СГД долгое время существовал без руководителя. Какая ситуация в службе была на момент вашего вступления в должность?
Не смотря на то, что руководителя не было, в службе все хорошо. Те проекты, что были начаты ранее - продолжают свою деятельность. А те, что были в приоритете - вступили в силу в этом году.
Эти проекты связаны с налоговой реформой?
И с налоговой реформой тоже. Мы с остальными сотрудниками службы очень тщательно готовились к этому дню, ведь 1 марта обычно большой поток народу. Меня приятно удивило, что коллектив многие вещи продумал заранее. Никто не сидел сложа руки, полагая - “как будет, так будет”. У меня очень хорошие и думающие заместители - Даце Пелека и Вита Нарницка. С ними можно горы свернуть.
Каковы ваши главные приоритеты на посту гендиректора СГД?
Во-первых, необходимо способствовать сотрудничеству в рамках самого учреждения. Во-вторых, внешнее сотрудничество, так как в этой области все стремительно меняется. Я должна стараться обеспечить персонал соответствующими знаниями, чтобы мы могли работать в стремительном режиме, участвуя в смежных проектах с другими странами Балтии.
Еще одним клише стала теневая экономика. К сожалению, сегодня это понятие не является чем-то необычным - это повседневность.
Насколько крупные ресурсы могут понадобиться для борьбы с теневой экономикой?
Этим вопросом уже занимаются 4 000 работников службы. Нет ни единого учреждения, кто не был бы связан с уплатой налогов. Когда налоговая администрация просматривает декларации и производит возвраты, если сталкивается с сомнительными случаями, передают их для дальнейшей проверки. Таким образом, свой вклад в борьбу с теневой экономикой вносят как орган налогового контроля, так и полиция, и аналитики.
Мы также разрабатываем ряд проектов, особенно в таможенной сфере, где есть необходимость в дополнительных силах. Можно с уверенностью сказать, что практически каждый имеет дело с этой проблемой, прямо или косвенно.
Министр финансов Янис Рейрс сказал, что теперь главная цель сделать СГД сервисом, а не органом репрессий. Что для этого предпринимается?
Я думаю, что в этой области за последние четыре года было сделано многое. Мы работаем по принципу “Сначала консультируй!”, поэтому являемся лидерами не только в области электронной подписи, но и в консультативных услугах.
Стоит констатировать, – предприятия часто не правильно нас понимают, когда присылаем консультирующие письма - им кажется, что это мягкий намек. Мы действительно боремся и обговариваем с конкретным предпринимателем, что, например, был проведен анализ, и, оказалось, что заработная плата у него ниже, чем в среднем по отрасли, и мы обнаружили, что у компании сомнительные партнеры.
Мы ждем ответа от предпринимателя, потому что за этим последует письмо более резкого содержания.
Поэтому принцип "Сначала консультируй!" cледует рассматривать положительно, так как это дружеское приглашение исправить обнаруженные недостатки.
Те, кто наши рекомендации игнорирует, сталкиваются с дополнительными последствиями. Мне многие пишут, мол "мы не должны следить за каждым шагом своих деловых партнеров". Нет, но если вы не знаете все о вашем деловом партнере - это только на ваш страх и риск. Ведь если возникнут какие-либо проблемы, СГД обратиться в первую очередь к вам.
В СМИ прозвучала информация, что вступив в должность вы отказались от личного кабинета. Точно также поступили и некоторые молодые министры. Может ли это значить, что в Латвии появилась новая культура правления?
Не уверенна, что здесь стоит говорить о культуре... Что нужно руководителю? В первую очередь, ему необходим компьютер, а с ним можно работать где угодно. Что еще? Помещение для переговоров, где можно встречаться и обговаривать с коллегами некоторые вещи. Бумаги и документы я обычно подписываю дома после работы (смеется).
Вчера я поймала себя на мысли, что рассылаю сообщения по работе, а стрелка часов давно уже показывает 20:30. Это неправильно! В Германии, например, после 18:00 нельзя отвечать на рабочую почту (то же самое касается телефонных звонков). Но мне необходимо быть мобильной, чтобы со мной могли связаться в любое время.
Декларации о доходах – в этом году вокруг них большой ажиотаж. В частности из-за возможных долгов или желанием вернуть переплаченное.
Конечно, человека в первую очередь интересует, остался ли он в должниках. По последним данным, людей, которые получили назад переплаченные налоги - 93%. Следовательно, должников всего 7%. Ажиотаж связан с тем, что сегодня вернуть налоги потенциально легче. Более того, список статей возврата налогов расширен за счет различных обучающих мероприятий.
Как служба готовится к большому потоку людей в системе ЕDS, и здесь на месте [в здании СГД]?
В целях реализации налоговой реформы значительные средства были вложены в разработку и тестирование программного обеспечения. Система EDS была готова уже 21 февраля.
Мы привлекли дополнительно 15 человек для обслуживания в зале и помощи тем жителям, кто пришел написать заявления лично.
Теперь мы перенаправили больше сотрудников на обработку деклараций. Это означает, что сегодня, [вторник, 5 марта], первые налоговые переплаты могут быть переданы латвийцам.
Конечно, мы не можем обслужить 30 000 человек одновременно, но двигаемся в этом направлении. Будем смотреть на стоимость наращивания потенциала. Если это слишком дорого обойдется налогоплательщику, то придется искать альтернативные варианты.
Что вы можете посоветовать жителям, чтобы число должников в следующем году значительно уменьшилось?
В идеальном варианте необходимо начинать год с попытки понять, как каждый из нас проживет следующие 365 дней, распланировав свои финансы. Для рационального распоряжения своим доходом необходима финансовая грамотность.
С другой стороны, если у вас нет видения, вы можете связаться с налоговым консультантом. Желательно это делать в январе, пока нет такого потока интересующихся данным вопросом. Каждый может получить консультацию, но должно быть понимание, чего человек хочет конкретно.
Некоторое время обратно политики высказали такое мнение, что служба госдоходов взвалила всю тяжесть налоговой реформы на свои плечи. Есть ли еще какие-либо предложения, как сделать администрирование налоговой системы проще?
Мы с коллегами думали на эту тему, и единственное решение, как можно было бы упростить систему - это электронное решение. Необходимо создать такую систему, где приходилось бы думать минимально, и чтобы все можно было оформить нажатием одной кнопки.
Мы многие годы нацеленно шли к тому, что имеем сейчас - всего пару кликов, и декларации готовы. Все просто, если указать все данные.
Думаю, что следующим большим шагом будет введение электронных счетов для предприятий. Например, если компании будут больше работать над электронными счетами, НДС можно будет рассчитать автоматически.
У нас также есть проект Всемирного банка, в котором прописан пункт, как «улучшить возможность оплаты налоговой задолженности». Это вопрос не далекого будущего, ведь если мы посмотрим на возможности ИТ сейчас и несколько лет назад - они стремительно развиваются.
То есть СГД может улучшить свою работу благодаря электронным решениям?
Конечно, если бы у нас в стране доля теневой экономики не составляла 22%, налоговое администрирование обходилось бы гораздо дешевле.
У меня есть предложения, которые планируем обсудить с ассоциациями, - необходимо сначала навести порядок у себя, тогда будем меньше штрафовать и ресурсов будет уходить меньше.
Недавно громко прозвучало дело мужа министра благосостояния Рамоны Петравич (KPV), который долго не отвечал на письмо СГД. Сколько обычно времени службе приходится ждать обратной реакции?
Указанный вами случай я комментировать не буду. Однако здесь имеет место быть недоразумение, связанное с принципом “Сначала консультируй!”. Любой предприниматель знает, что мы не организовываем кампании.
Мы реалисты, и понимаем, что людям нужно время, чтобы привести свой бизнес в порядок.
Когда приходит “цикличный момент”, мы смотрим, изменилось ли что-либо в их работе или нет. У нас нет необходимости вступать в контакт с предприятием и мешать их деятельности, мы и так видим, изменилась ли ситуация по сравнению с тем, что указано в декларациях.
Сначала консультируем - есть ли недостатки в система зарплат, НДС или других факторах. Если спустя некоторое время мы откроем декларацию и увидим, что там все изменилось, нам больше не нужно вмешиваться в дела этого предпринимателя. В этом и проявляется принцип «Сначала консультируй!".
Благодаря данному элементу – консультациям предприятий - госбюджет получил сотни миллионов. Единственное, к чему я призываю - если вы получили письмо от СГД - его необходимо воспринимать всерьез, а не отложить в дальний ящик со словами “ай, мне из СГД что-то написали”. Поверьте, это только первый этап, следующий будет в более строгой форме.
Спасибо за разговор!
Спасибо!