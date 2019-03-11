Гендиректор СГД: к письмам от службы госдоходов стоит относиться серьезнее

Те, кто наши рекомендации игнорирует, сталкиваются с дополнительными последствиями. Мне многие пишут, мол "мы не должны следить за каждым шагом своих деловых партнеров". Нет, но если вы не знаете все о вашем деловом партнере - это только на ваш страх и риск. Ведь если возникнут какие-либо проблемы, СГД обратиться в первую очередь к вам.

В СМИ прозвучала информация, что вступив в должность вы отказались от личного кабинета. Точно также поступили и некоторые молодые министры. Может ли это значить, что в Латвии появилась новая культура правления?

Не уверенна, что здесь стоит говорить о культуре... Что нужно руководителю? В первую очередь, ему необходим компьютер, а с ним можно работать где угодно. Что еще? Помещение для переговоров, где можно встречаться и обговаривать с коллегами некоторые вещи. Бумаги и документы я обычно подписываю дома после работы (смеется).

Вчера я поймала себя на мысли, что рассылаю сообщения по работе, а стрелка часов давно уже показывает 20:30. Это неправильно! В Германии, например, после 18:00 нельзя отвечать на рабочую почту (то же самое касается телефонных звонков). Но мне необходимо быть мобильной, чтобы со мной могли связаться в любое время.

Декларации о доходах – в этом году вокруг них большой ажиотаж. В частности из-за возможных долгов или желанием вернуть переплаченное.

Конечно, человека в первую очередь интересует, остался ли он в должниках. По последним данным, людей, которые получили назад переплаченные налоги - 93%. Следовательно, должников всего 7%. Ажиотаж связан с тем, что сегодня вернуть налоги потенциально легче. Более того, список статей возврата налогов расширен за счет различных обучающих мероприятий.

Как служба готовится к большому потоку людей в системе ЕDS, и здесь на месте [в здании СГД]?

В целях реализации налоговой реформы значительные средства были вложены в разработку и тестирование программного обеспечения. Система EDS была готова уже 21 февраля.

Мы привлекли дополнительно 15 человек для обслуживания в зале и помощи тем жителям, кто пришел написать заявления лично.

Теперь мы перенаправили больше сотрудников на обработку деклараций. Это означает, что сегодня, [вторник, 5 марта], первые налоговые переплаты могут быть переданы латвийцам.

Конечно, мы не можем обслужить 30 000 человек одновременно, но двигаемся в этом направлении. Будем смотреть на стоимость наращивания потенциала. Если это слишком дорого обойдется налогоплательщику, то придется искать альтернативные варианты.

Что вы можете посоветовать жителям, чтобы число должников в следующем году значительно уменьшилось?

В идеальном варианте необходимо начинать год с попытки понять, как каждый из нас проживет следующие 365 дней, распланировав свои финансы. Для рационального распоряжения своим доходом необходима финансовая грамотность.