Жутко горячая подружка Льюиса Хэмилтона, в которую был влюблён Джастин Бибер. Их можно понять!

Оказалось, что Синди - это та самая девушка, которая в 2015 году вскружила голову канадскому певцу Джастину Биберу и в одночасье стала популярной.

Дело было так - певец опубликовал в своём Instagram фотографию Кимберли и эмоционально написал: "О Боже! Кто эта девушка?". Многомиллионная армия его поклонников ринулась на поиски девушки и буквально через три дня её имя узнал весь мир.

На тот момент, когда Бибер объявил "поиски" красотки, девушка работала няней в маленьком испанском городке за три евро в час. Сама девушка мечтала о карьере модели, но вот никак не ожидала, что все произойдет так быстро.

Внезапно свалившаяся популярность принесла девушке модельный контракт в Мадриде и несколько сотен тысяч новоиспечённых фанатов в Instagram. Сейчас за жизнью красавицы следит свыше 5 миллионов подписчиков.

"Когда я увидела, что Джастин ищет меня, я была невероятно тронута. Я его поклонница уже 6 лет. Друзья даже иногда в шутку говорили о том, что однажды Джастин узнает обо мне. Моя жизнь так изменилась! Когда все случилось, я была в шоке и не знала, что делать, но сейчас я привыкла", - сказала тогда Синди.

Переписывались ли Бибер и Кимберли неизвестно, но романа не вышло. В тот момент Синди была в отношениях со своим коллегой, манекенщиком Нельсом Вассером. "Мы встретились в Барселоне, куда Нельс приехал по работе", - рассказывала Синди.

Спустя четыре года, в аэропорту всё той же Барселоны, Синди была замечена в компании пятикратного чемпиона мира по автогонкам в классе "Формула-1" Льюисом Хэмилтоном.