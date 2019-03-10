Вс, 10.03.2019
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  • Жутко горячая подружка Льюиса Хэмилтона, в которую был влюблён Джастин Бибер. Их можно понять!

Жутко горячая подружка Льюиса Хэмилтона, в которую был влюблён Джастин Бибер. Их можно понять!

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Синди Кимберли

ФОТО: instagram.com/wolfiecindy

Один из лучших автогонщиков за всю историю Формулы-1 британец Льюис Хэмилтон находится на каникулах после длинного сезона. В феврале 34-летний спортсмен был замечен в аэропорту Барселоны в сопровождении "горячей" 20-летней модели Синди Кимберли.

Оказалось, что Синди - это та самая девушка, которая в 2015 году вскружила голову канадскому певцу Джастину Биберу и в одночасье стала популярной.

Дело было так - певец опубликовал в своём Instagram фотографию Кимберли и эмоционально написал: "О Боже! Кто эта девушка?". Многомиллионная армия его поклонников ринулась на поиски девушки и буквально через три дня её имя узнал весь мир.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

vibes

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На тот момент, когда Бибер объявил "поиски" красотки, девушка работала няней в маленьком испанском городке за три евро в час. Сама девушка мечтала о карьере модели, но вот никак не ожидала, что все произойдет так быстро. 

Внезапно свалившаяся популярность принесла девушке модельный контракт в Мадриде и несколько сотен тысяч новоиспечённых фанатов в Instagram. Сейчас за жизнью красавицы следит свыше 5 миллионов подписчиков.

"Когда я увидела, что Джастин ищет меня, я была невероятно тронута. Я его поклонница уже 6 лет. Друзья даже иногда в шутку говорили о том, что однажды Джастин узнает обо мне. Моя жизнь так изменилась! Когда все случилось, я была в шоке и не знала, что делать, но сейчас я привыкла", - сказала тогда Синди.

Переписывались ли Бибер и Кимберли неизвестно, но романа не вышло. В тот момент Синди была в отношениях со своим коллегой, манекенщиком Нельсом Вассером. "Мы встретились в Барселоне, куда Нельс приехал по работе", - рассказывала Синди.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

what am I supposed to do with my life now that I've finished the new stranger things

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Спустя четыре года, в аэропорту всё той же Барселоны, Синди была замечена в компании пятикратного чемпиона мира по автогонкам в классе "Формула-1" Льюисом Хэмилтоном.

Свидетели утверждают, что парочка прилетела в Каталонию на личном самолёте гонщика. СМИ уверены, что Синди - это новая пассия Льюиса, поскольку в аэропорту они выглядели и вели себя, как влюблённые. Джастин, Джастин, только посмотри, какую красоту ты упустил!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

👼🏽

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what's ur fav beach in the world

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Coachella tb

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my @gqspain cover is out 😭😇 📸 by @richardramosstudio

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first 4th of July in America, Neels surprised me and took me on a boat :)

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morning from London

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🦁 by @badboi

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tulum ✨

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just sitting in the middle of the street having boba?

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🖤

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