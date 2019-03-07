Прокуратура о заключении Лембергса под стражу: Нельзя дать сбежать!

Нельзя допустить, чтобы обвиняемый в тяжких преступлениях мэр Вентспилса Айвар Лембергс сбежал, сообщил прокурор Юрис Юрисс. Прокуратура просит арестовать его после зачтения приговора в зале суда.
Он отметил, что уже сейчас потенциально прогнозируется, что решение суда будет опротестовано.
По мнению Юрисса, прокуратура уверена в виновности Лембергса и если суд его признает таковым, недопустима ситуация, когда он может "взять и сбежать". Юрисс напомнил, что в латвийской судебной практике происходили подобные случаи, например, в деле о взяточничестве во время выборов мэра Юрмалы (побег предпринимателя Германа Милуша).
Напомним, что прокуратура сегодня в судебных прениях потребовала для обвиняемого в тяжких преступлениях мэра Вентспилса Айвара Лембергса восьми лет тюремного заключения с конфискацией имущества, а также денежного штрафа в размере 150 минимальных зарплат (64 500 евро)