Чт, 7.03.2019
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Прокуратура о заключении Лембергса под стражу: Нельзя дать сбежать!

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Табличка на дверях суда

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Нельзя допустить, чтобы обвиняемый в тяжких преступлениях мэр Вентспилса Айвар Лембергс сбежал, сообщил прокурор Юрис Юрисс. Прокуратура просит арестовать его после зачтения приговора в зале суда.

Он отметил, что уже сейчас потенциально прогнозируется, что решение суда будет опротестовано.

По мнению  Юрисса, прокуратура уверена в виновности Лембергса и если суд его признает таковым, недопустима ситуация, когда он может "взять и сбежать". Юрисс напомнил, что в латвийской судебной практике происходили подобные случаи, например, в деле о взяточничестве во время выборов мэра Юрмалы (побег предпринимателя Германа Милуша).

Напомним, что  прокуратура сегодня в судебных прениях потребовала для обвиняемого в тяжких преступлениях мэра Вентспилса Айвара Лембергса восьми лет тюремного заключения с конфискацией имущества, а также денежного штрафа в размере 150 минимальных зарплат (64 500 евро)

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