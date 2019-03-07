Кубок Гагарина: Сразу три команды обеспечили себе выход в полуфинал

Салават Юлаев - Металлург

Уфимский "Салават" у себя дома обыграл в овертайме "Металлург" - 3:2. Таким образом, уфимцы одержали победу во всей серии (4:2) и вышли в полуфинал Восточной конференции.

Хозяева вышли вперёд уже в первом периоде благодаря голу Теэму Хартикайнена. В конце второго периода Михал Булирж вернул равновесие, а за несколько секунд до перерыва Ник Шор вывел "Металлург" вперёд.

В заключительном периоде Хартикайнен за 46 секунд до конца основного рвмени оформил дубль и перевёл игру в овертайм, где победу хозяевам принёс Йоонас Кемппайнен. Стоит отметить, что "Металлург" во второй раз в истории КХЛ вылетел в первом раунде и оба раза от Уфы.

Сочи - Локомотив

Во второй раунд плей-офф КХЛ вышел и ярославский "Локомотив", который на выезде обыграл "Сочи" (5:2) и одержал победу в серии со счётом 4:2.

Первыми счёт в матче открыли хозяева благодаря Роберту Росену, но вскоре Даниил Мисюль сравнял счёт. Во втором периоде дубль за ярославцев оформил Павел Красковский, на что "Сочи" ответил голом Мартина Бакоша. До перерыва "железнодорожники" забили ещё дважды - авторами шайб стали Даниил Апальков и Якуб Накладал.

Динамо Москва - Йокерит

Ну и наконец московское "Динамо" одержало победу над "Йокеритом" (6:2), выиграло серию (4:2) и вышло в полуфинал Западной конференции.

Всё решилось уже в первом периоде, который завершился со счётом 5:0 в пользу москвичей. Голами за "бело-голубых" отметились Михал Чайковски, Владимир Брюквин, Владислав Ефремов, Егор Зайцев и Даниил Тарасов

Во втором периоде Дмитрий Кагарлицкий забросил шестую шайбу в ворота "Йокерита", на что финны ответили голами Никласа Йенсена и Марко Анттилы.