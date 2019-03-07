Чт, 7.03.2019
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Овечкин забивает и пасует даже стоя на коленях!
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Александр Овечкин

ФОТО: AP/Scanpix

Российский хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александр Овечкин умудряется отдавать голевые передачи даже стоя на коленях. 

"Вашингтон Кэпиталз", за который выступает россиянин, встречался с "Филадельфия Флайерз" (5:3). Столичный клуб одержал пятую подряд победу в регулярном чемпионате. 

Счёт в матче был открыт уже на 6-й минуте. Капитан "Вашингтона" Овечкин поборолся за шайбу у чужих ворот и даже упав на колени не потерял её, а умудрился сделал передачу на Тома Уилсона, который не растерялся и нанёс точный бросок.

В начале второго периода отличился и сам Овечкин, который всё быстрее приближается к отметке в 50 голов в чемпионате. На данный момент на счету нападающего 46 точных бросков. 

Ближайшим преследователем Овечкина в гонке бомбардиров является немецкий хоккеист Леон Драйзайтль из "Эдмонтон Ойлерз". У него на счету 41 гол.

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