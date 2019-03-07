Видео: Фигурист из Бразилии занял последнее место на Универсиаде. Это очень смешно!

Судьи дали бразильцу 1,71 балла за технику и 10,7 за компоненты. По результатам короткой программы 22-летний спортсмен набрал всего 12,41 балла. Это один из самых низких результатов в истории фигурного катания.

После своего выступления бразилец рассказал, что начал заниматься фигурным катанием всего год назад, а тренировки он проводит на катке в торговом центре. Универсиада стала для него первыми крупными соревнованиями.

"Это просто невероятно! Получить возможность выступить на таком крупном старте, рядом со столь сильными спортсменами. Мне здесь все очень понравилось – каток потрясающий, зрители отличные! Конечно, я мог выступить и лучше, но слишком уж нервничал. Несмотря ни на что, я очень счастлив, это классный опыт!", - сказал бразилец.