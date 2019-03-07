Живущая без секса из-за редкой болезни женщина родила ребенка

Ревати Бордавекар утверждает, что узнала о своей проблеме в 22 года, когда впервые использовала тампон. Девушке тогда не удалось его вставить из-за дрожащих рук и сузившегося вагинального отверстия. Она никому не рассказала об этом и не стала обращаться к медикам.

Позднее Бордавекар наткнулась в Интернете на описание своих симптомов и пришла к выводу, что у нее вагинизм

- патологическое состояние, при котором непроизвольное сокращение лобково-копчиковой мышцы делает невозможным какое бы то ни было вагинальное проникновение.

Со своим будущим мужем Ревати познакомилась в 2013 году в соцсетях.

Через год они сыграли свадьбу, и только после этого она рассказала своему избраннику о том, что не может заниматься сексом из-за болезни.

Пара испробовала различные способы решения проблемы, однако ни один из них не сработал. Последнюю попытку супруги предприняли в начале 2018 года, после чего решили стать родителями при помощи экстракорпорального оплодотворения.

Несмотря на болезнь, женщина предпочла обойтись без кесарева сечения. В феврале у нее родилась дочь.