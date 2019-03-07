Прокуратура о конфискуемом имуществе Лембергса: это сотни миллионов евро

Он добавил, что часть активов находится за границей.

Как мы уже сообщали, прокуратура сегодня в судебных прениях потребовала для обвиняемого в тяжких преступлениях мэра Вентспилса Айвара Лембергса восьми лет тюремного заключения с конфискацией имущества, а также денежного штрафа в размере 150 минимальных зарплат (64 500 евро).

Лембергс в своем заявлении для СМИ утверждает, что Юрисс, требуя восьми лет тюремного заключения, "выполняет заказ швейцарского жулика Рудольфа Мерони и политическую установку министра юстиции Яниса Борданса".

"Я был бы очень удивлен, если бы прокурор Юрисс не взялся бы за эту финансово выгодную и политически мотивированную сделку. Призываю всех, доброжелателей и недоброжелателей, следить за дальнейшим ходом процесса, чтобы увидеть основанные на законе и фактах доказательства ангажированности и профессиональной тупости прокуроров", - заявил Лембергс, обещая "уничтожить" обвинения.

Лембергс сегодня присутствовал на заседании суда не физически, а в формате видеоконференции.

Лембергса прокуратура обвиняет во взяточничестве в особо крупных размерах, легализации преступно нажитых финансовых средств и имущества, в служебном подлоге, участии в сделках, которые были мэру запрещены как должностному лицу, злоупотреблении служебным положением и других преступлениях.

Айвар Лембергс, Анрийс Лембергс и Ансис Сормулис утверждают, что не понимают и не признают предъявленных им обвинений.