Прокуратура о конфискуемом имуществе Лембергса: это сотни миллионов евро

По расчетам прокуратуры ценность конфискуемого имщества обвиняемого в тяжких преступлениях мэра Вентспилса Айвара Лембергса может измеряться в нескольких сотнях миллионов евро, рассказал журналистам прокурор Юрис Юрисс.
Он добавил, что часть активов находится за границей.
Как мы уже сообщали, прокуратура сегодня в судебных прениях потребовала для обвиняемого в тяжких преступлениях мэра Вентспилса Айвара Лембергса восьми лет тюремного заключения с конфискацией имущества, а также денежного штрафа в размере 150 минимальных зарплат (64 500 евро).
Лембергс в своем заявлении для СМИ утверждает, что Юрисс, требуя восьми лет тюремного заключения, "выполняет заказ швейцарского жулика Рудольфа Мерони и политическую установку министра юстиции Яниса Борданса".
"Я был бы очень удивлен, если бы прокурор Юрисс не взялся бы за эту финансово выгодную и политически мотивированную сделку. Призываю всех, доброжелателей и недоброжелателей, следить за дальнейшим ходом процесса, чтобы увидеть основанные на законе и фактах доказательства ангажированности и профессиональной тупости прокуроров", - заявил Лембергс, обещая "уничтожить" обвинения.
Лембергс сегодня присутствовал на заседании суда не физически, а в формате видеоконференции.
Лембергса прокуратура обвиняет во взяточничестве в особо крупных размерах, легализации преступно нажитых финансовых средств и имущества, в служебном подлоге, участии в сделках, которые были мэру запрещены как должностному лицу, злоупотреблении служебным положением и других преступлениях.
Айвар Лембергс, Анрийс Лембергс и Ансис Сормулис утверждают, что не понимают и не признают предъявленных им обвинений.
В деле объединены два уголовных процесса в 200 томах. Дело было передано в суд в 2008 году.