Норвежские лыжники "избили" грушу с лицами российских спортсменов

Напомним, что на прошедшем в Австрии чемпионате мира сборная Норвегии уверенно выиграла неофициальный общекомандный зачёт - 13 золотых, 5 серебряных и 7 бронзовых медалей.

Этот чемпионат мира запомнился ещё и тем, что между Клебо и Устюговым произошёл конфликт - во время гонки норвежец помешал россиянину попасть в финал и раздосадованный Устюгов на повышенных тонах принялся выяснять отношения с Клебо.