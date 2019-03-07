Норвежские лыжники "избили" грушу с лицами российских спортсменов

На норвежском телеканале NRK вышло шоу, в котором местные лыжники соревновались в силе удара по боксерское груше. Для мотивации им было предложено выбрать фото соперника, по которому будет нанесён удар.
Йоханнес Клебо выбрал изображение российского лыжника Александра Большунова, а Сондре Фоссли предпочёл наносить удар по фотографии Сергея Устюгова.
Напомним, что на прошедшем в Австрии чемпионате мира сборная Норвегии уверенно выиграла неофициальный общекомандный зачёт - 13 золотых, 5 серебряных и 7 бронзовых медалей.
Этот чемпионат мира запомнился ещё и тем, что между Клебо и Устюговым произошёл конфликт - во время гонки норвежец помешал россиянину попасть в финал и раздосадованный Устюгов на повышенных тонах принялся выяснять отношения с Клебо.