Погода на 8 марта: дождь и сильный ветер

Сильный циклон в пятницу принесет дождь и сильный ветер, хотя временами возможны прояснения. Вечером и в ночь на субботу ветер может ломать деревья, предупреждают синоптики.
Температура воздуха в ночь на пятницу не опустится ниже +2..+6 градусов, а днем составит +5..+10 градусов.
Утром будет дуть умеренный южный, юго-западный ветер, который в течение дня усилится. К вечеру и в ночь на субботу его порывы достигнут 18-23 метров в секунду, на западном побережье Курземе - до 26 метров в секунду.
В Риге в пятницу прогнозируется умеренный дождь, временами с прояснениями, температура воздуха составит до +9 градусов. Ветер в столице в пятницу вечером и в ночь на субботу будет дуть порывами до 21 метра в секунду.