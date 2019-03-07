Погода на 8 марта: дождь и сильный ветер

Температура воздуха в ночь на пятницу не опустится ниже +2..+6 градусов, а днем составит +5..+10 градусов.

Утром будет дуть умеренный южный, юго-западный ветер, который в течение дня усилится. К вечеру и в ночь на субботу его порывы достигнут 18-23 метров в секунду, на западном побережье Курземе - до 26 метров в секунду.