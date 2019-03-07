Чт, 7.03.2019
Ты неважно себя чувствуешь, а надо играть. Ведь зритель чем виноват — он деньги заплатил, пришел в театр, даже кофточку новую надел. Так будь любезен, выложись! Елена Санаева, актриса

Грипп унёс жизнь и двадцатилетнего парня
С начала сезона умер 61 человек

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

ФОТО: Pixabay

С начала сезона гриппа умер 61 человек, в том числе на прошлой неделе от осложнений инфекции скончался 20-летний пациент, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

Почти у всех умерших от гриппа были хронические заболевания, в том числе многие не были вакцинированы от инфекции.

На прошлой неделе заболеваемость гриппом в Латвии продолжала снижаться и составила 128,8 случая на 100 000 населения, что на 41% меньше, чем неделей ранее.

Самая высокая заболеваемость гриппом по-прежнему регистрируется среди детей в возрасте от 4 до 14 лет - 212,1 случая на 100 000 человек, а также в возрасте до 4 лет - 175,4 случая на 100 000 человек.

Эпидемия гриппа в Латвии была объявлена 15 января.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ