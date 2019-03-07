Грипп унёс жизнь и двадцатилетнего парня

Почти у всех умерших от гриппа были хронические заболевания, в том числе многие не были вакцинированы от инфекции.

На прошлой неделе заболеваемость гриппом в Латвии продолжала снижаться и составила 128,8 случая на 100 000 населения, что на 41% меньше, чем неделей ранее.

Самая высокая заболеваемость гриппом по-прежнему регистрируется среди детей в возрасте от 4 до 14 лет - 212,1 случая на 100 000 человек, а также в возрасте до 4 лет - 175,4 случая на 100 000 человек.