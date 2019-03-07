Если девушка делает эти 14 вещей, то она - лучшая из всех, кого вы когда-либо встречали
Она действительно любит вас, но никогда не станет душить своей любовью, словно огромной пуховой подушкой...
Как понять, что она - действительно та самая? Что ж, это можно сделать по тому, что…
1. Она верит в ваш потенциал и считает, что вы способны на великие дела
Неважно, кто вы и чем занимаетесь здесь и сейчас, - она ни за что не станет жалеть вас или относиться к вам как к кому-то, не достойному ее. Но и возносить вас на пьедестал она тоже не станет.
Она отлично понимает, что вы человек и, как и все люди, - несовершенны. У вас есть недостатки, но вместе с ними в вас скрыт безграничный потенциал,
и она хочет помочь вам выжать из него максимум.
2. Она поддерживает вас во всех начинаниях
Она никогда не забывает о том, что у вас есть свои собственные цели и мечты. Она никогда не будет вставать на пути между вами и вашей мечтой. Всегда будет стараться подталкивать вас к достижению целей, даже если ради этого ей время от времени придется идти на компромиссы.
3. Она никогда не забывает спросить, как у вас дела
И вовсе не потому, что она считает, что вы не можете сами позаботиться о себе. Она просто хочет тоже заботиться о вас - если только вы ей это позволите.
Она хочет, чтобы вы всегда знали и помнили о том, что вы ей небезразличны и что проявление ее чувств не ограничено одними лишь словами.
4. Она действительно обращает внимание на то, что вы говорите
Она понимает, что общение является чуть ли не самой важной частью любых отношений. И что куда более важно - она помнит о том, что для полноценного общения нужно уметь не только говорить, но и слушать.
Ей всегда интересно, что вы говорите. Она уделяет вам то внимание, которого вы действительно заслуживаете.
5. Она всегда рядом, когда вам действительно нужна
Она понимает, что в серьезных отношениях мало быть друг для друга "вторыми половинками" - кроме этого, вы еще должны быть настоящими партнерами.
Если и вы, и она хотите, чтобы ваши отношения были длительными и крепкими, вы должны всегда быть рядом друг с другом - в любых ситуациях, даже самых мрачных.
6. Она всегда честна с вами, даже если это может причинить ей боль
Она знает, что ложь и недоверие способны разрушить любые отношения, какими бы крепкими они ни были изначально. Именно поэтому она всегда будет с вами предельно честна. Она всегда будет говорить правду, потому что действительно уважает вас и считает, что вы достойны лишь самого полного доверия с ее стороны. Она не оскорбит вас ложью, никогда.
7. Она доверяет вам как никто другой
Да, она всегда будет с вами честна, но будет ожидать от вас того же.
Она по-настоящему доверяет вам и ожидает от вас, что вы всегда будете с ней искренни, даже если это причиняет вам боль и неудобства.
Она хочет, чтобы вы уважали ее так же сильно, как она уважает вас.
8. Она - яркая и настоящая и никогда об этом не забывает
Она не пытается заставить всю свою жизнь крутиться вокруг ваших с ней отношений. Она была, есть и остается личностью, у которой есть свои стремления, интересы и жизнь.
Она знает, чего она стоит на самом деле и понимает, что не должна полностью зацикливаться на отношениях с другим человеком, каким бы хорошим он ни был. Это сильная и независимая женщина, создавшая для себя жизнь, которой можно по праву гордиться.
9. Она понимает, что вам необходимо личное пространство
Она не только сама живет собственной жизнью, но и дает вам делать то же самое -
она дает вам свободу для маневра и достаточно личного пространства для этого. Она любит вас, но никогда не станет душить вас своей любовью, словно огромной пуховой подушкой.
Ей не хочется, чтобы в ее обществе вы чувствовали себя скованным или ограниченным.
10. Она вами по-настоящему гордится
Она не боится рассказать о вас всему миру - ведь она вами восхищается. Она с радостью возьмет вас с собой хоть на светскую вечеринку, хоть на семейный ужин, хоть на посиделки с друзьями.
Она по-настоящему гордится вами и хочет, чтобы все вокруг знали, как сильно вы друг друга любите.
11. Она пытается наладить контакт с людьми, которых вы любите и цените больше всего
Она знает, что она - не единственный близкий человек в вашей жизни, что у вас есть друзья, которых вы встретили намного раньше ее.
Она никогда не станет относиться к ним неуважительно. Наоборот, всегда будет стараться наладить с ними отношения, потому что знает, насколько они для вас важны.
12. Она последовательна
Она не из тех, кто то приближает к себе, то отдаляет тех, кого любит. Ее не назовешь ненадежной или непоследовательной. Она ценит стабильность, и вы всегда можете на нее положиться. Она дает вам понять, что будет с вами всегда, что бы ни случилось, а не только тогда, когда это удобно.
13. Она не пытается быть кем-то еще
Начав встречаться с такой девушкой, вы получаете именно ее - такую, какая она есть. Когда она рядом с вами, она искренняя и непосредственная, и вы знаете, что она не притворяется.
Она никогда не будет даже пытаться казаться кем-то, кем она не является, особенно в общении с вами. Она готова обнажить перед вами душу,
потому что хочет, чтобы вы знали, с кем решили связать свою судьбу.
14. Она не будет пытаться изменить вас
Она не только обнажает перед вами душу и не притворяется кем-то другим, но и не пытается изменить вас. Она любит вас таким, какой вы есть, и не хочет, чтобы вы стали кем-то другим.
Перевод статьи If Your Girl Does These 14 Things, Then She’s The Best Girl For You via Клубер.