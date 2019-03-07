Если девушка делает эти 14 вещей, то она - лучшая из всех, кого вы когда-либо встречали

Как понять, что она - действительно та самая? Что ж, это можно сделать по тому, что…

1. Она верит в ваш потенциал и считает, что вы способны на великие дела

Неважно, кто вы и чем занимаетесь здесь и сейчас, - она ни за что не станет жалеть вас или относиться к вам как к кому-то, не достойному ее. Но и возносить вас на пьедестал она тоже не станет.

Она отлично понимает, что вы человек и, как и все люди, - несовершенны. У вас есть недостатки, но вместе с ними в вас скрыт безграничный потенциал,

и она хочет помочь вам выжать из него максимум.

2. Она поддерживает вас во всех начинаниях

Она никогда не забывает о том, что у вас есть свои собственные цели и мечты. Она никогда не будет вставать на пути между вами и вашей мечтой. Всегда будет стараться подталкивать вас к достижению целей, даже если ради этого ей время от времени придется идти на компромиссы.

3. Она никогда не забывает спросить, как у вас дела

И вовсе не потому, что она считает, что вы не можете сами позаботиться о себе. Она просто хочет тоже заботиться о вас - если только вы ей это позволите.

Она хочет, чтобы вы всегда знали и помнили о том, что вы ей небезразличны и что проявление ее чувств не ограничено одними лишь словами.

4. Она действительно обращает внимание на то, что вы говорите

Она понимает, что общение является чуть ли не самой важной частью любых отношений. И что куда более важно - она помнит о том, что для полноценного общения нужно уметь не только говорить, но и слушать.

Ей всегда интересно, что вы говорите. Она уделяет вам то внимание, которого вы действительно заслуживаете.

5. Она всегда рядом, когда вам действительно нужна

Она понимает, что в серьезных отношениях мало быть друг для друга "вторыми половинками" - кроме этого, вы еще должны быть настоящими партнерами.

Если и вы, и она хотите, чтобы ваши отношения были длительными и крепкими, вы должны всегда быть рядом друг с другом - в любых ситуациях, даже самых мрачных.

6. Она всегда честна с вами, даже если это может причинить ей боль

Она знает, что ложь и недоверие способны разрушить любые отношения, какими бы крепкими они ни были изначально. Именно поэтому она всегда будет с вами предельно честна. Она всегда будет говорить правду, потому что действительно уважает вас и считает, что вы достойны лишь самого полного доверия с ее стороны. Она не оскорбит вас ложью, никогда.

7. Она доверяет вам как никто другой