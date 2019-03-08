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  • Украинский танцор с тату Путина признался в любви к разрушению и ненависти

Украинский танцор с тату Путина признался в любви к разрушению и ненависти

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Сергей Полунин

ФОТО: Instagram

Украинский танцор балета Сергей Полунин, сделавший татуировку с президентом РФ Владимиром Путиным на груди, объяснил, что получает удовольствие от негативных отзывах на свои слова и действия. Об этом он рассказал в интервью изданию The Guardian.

Танцор объяснил, что чувства негатива и враждебности вызывает зависимость, именно так он чувствует себя живым.  

"Энергия заполняет ваше сердце, ваш желудок, она почти выводит вас из равновесия. И это удивляет, потому что ты начинаешь чувствовать эту связь с миром", - сказал он.

То, как от артиста отворачиваются сторонники, ему даже нравится. Его не пугают проблемысвязанные с трудоустройством, касательно его резких высказываний.

"Единственный известный мне способ что-то построить - это разрушить все, а потом создать с нуля. Разрушение - самое потрясающее чувство в мире", - объяснил он.

Шквал негативных отзывов вызвали хвалебные отзывы Полунина о президенте России Владимире Путине. Особую ненависть вызвала татуировка артиста.

Ранее Парижская опера не стала приглашать танцора в балет "Лебединое озера" из-за его резких высказываний в адрес коллег с нетрадиционной сексуальной ориентацией. 

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