Украинский танцор с тату Путина признался в любви к разрушению и ненависти

Украинский танцор балета Сергей Полунин, сделавший татуировку с президентом РФ Владимиром Путиным на груди, объяснил, что получает удовольствие от негативных отзывах на свои слова и действия. Об этом он рассказал в интервью изданию The Guardian.
Танцор объяснил, что чувства негатива и враждебности вызывает зависимость, именно так он чувствует себя живым.
"Энергия заполняет ваше сердце, ваш желудок, она почти выводит вас из равновесия. И это удивляет, потому что ты начинаешь чувствовать эту связь с миром", - сказал он.
То, как от артиста отворачиваются сторонники, ему даже нравится. Его не пугают проблемысвязанные с трудоустройством, касательно его резких высказываний.
"Единственный известный мне способ что-то построить - это разрушить все, а потом создать с нуля. Разрушение - самое потрясающее чувство в мире", - объяснил он.
Шквал негативных отзывов вызвали хвалебные отзывы Полунина о президенте России Владимире Путине. Особую ненависть вызвала татуировка артиста.
Ранее Парижская опера не стала приглашать танцора в балет "Лебединое озера" из-за его резких высказываний в адрес коллег с нетрадиционной сексуальной ориентацией.