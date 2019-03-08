Лига Европы: "Зенит" дома проиграл 18-й команде Испании

Ренн - Арсенал 3:1

Достаточно неожиданно завершилась встреча французского "Ренна" и лондонского "Арсенала", в которой уверенную победу отпраздновали хозяева.

Уже на 3-й минуте Алекс Айуоби вывел лондонский клуб вперёд и казалось, что исход противостояния решён, но дальше по ходу матча забивали только игроки "Ренна". В конце первого тайма "Арсенал" остался в меньшинстве после удаления Сократиса Папастатопулоса и игра перевернулась.

На 42-й минуте Бенжамен Буриго сравнял счёт, в середине второго тайма защитник "Арсенала" Начо Монреаль отправил мяч в собственные ворота, а точку в игре поставил Исмаил Сарр на 88-й минуте. Ответная игра состоится 14 марта в Лондоне.

Зенит - Вильярреал 1:3

Питерский "Зенит" у себя дома уступил испанскому "Вильярреалу" со счётом 1:3 и очень сложнил себе задачу перед ответной встречей.

Висенте Иборра вывел гостей на 33-й минуте встречи, но Сердар Азмун буквально через две минуты счёт сравнял. Во втором тайме Херар Морено и Мануэль Морланес ещё дважды огорчили вратаря "Зенита" Андрея Лунёва.

"Зенит" потерпел первое домашнее поражение в основной сетке Лиги Европы, до этого выиграв 21 матч из 23. Напомним, что "Вильярреал" на данный момент занимает 18-ю строчку в чемпионате Испании. Стоит отметить, что главный российский нападающий Артём Дзюба не может забить за питерский клуб уже 1011 минут.

Через неделю на выезде "Зениту" необходимо будет забить как минимум три мяча. Кто-то в это верит?

Челси - Динамо Киев 3:0

Лондонский "Челси" у себя дома уверенно обыграл киевского "Динамо" и обеспечил себе приятную поездку в Украину на ответный матч.

Первый гол "синих" случился на 17-й минуте, когда после передачи Оливье Жиру мяч в сетку отправил Педро. Во втором тайме Виллиан удвоил преимущество хозяев, а точку в матче поставил 18-летний Каллум Хадсон-Одои, который завершил разгром киевлян.

Валенсия - Краснодар 2:1

Второй российский клуб, выступающий в Лиге Европы, сегодня также проиграл. Правда, "Краснодар" уступил на выезде, с меньшей разницей и забил гол в гостях, который очень может пригодиться "быкам" в ответной встрече.

Родриго вывел "Валенсию" вперёд уже на 12-й минуте. Ещё 12 минут спустя всё тот же Родриго оформил дубль. Во втором тайме "Краснодару" удалось отыграть один гол усилиями Виктора Классона, но на большее российскую команду не хватило.