Звезда недели: Самая популярная россиянка в Instagram - Настя Ивлеева

8 марта день своего рождения отметила звезда Instagram, видеоблогер и телеведущая Анастасия Ивлеева. По состоянию на февраль 2019 года на её Instagram-страницу _agentgirl_ подписано свыше 11 миллионов человек.
В 2015 году Настя переехала в Москву, где начала встречаться с участником группы "Челси" - Арсением Бородиным. Именно он посоветовал девушке началь вести свой блог. Именно после того, как она сняла короткое комедийное видео на нее обратили внимание.
Весной 2017 года Ивлееву пригласили вести телешоу "Орел и решка. Перезагрузка" на канале "Пятница" и "Интер". Это сделало девушку еще популярнее.
В августе 2018 года Настя попала на интервью к журналисту Юрию Дудю. Эта программа получила широкий резонанс благодяря высказыываниям Ивлеевой о длине мужского достоинства. Ивлеева объяснила, что не может продолжать отношения с человеком, у которого маленькой член.
"Вообще, конечно, маленький член — это приговор".
Настя объяснила, что член в 14-15 сантиметнов она считает маленьким.
Осенью 2018 выпустила песню "15 см", которую создали из обрезков реслик на интервью у Юрия Дудя.
Согласно последней информации Ивлеева встречается популярным российским рэпером - Элджеем.
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