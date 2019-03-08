Пт, 8.03.2019
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В Риге пройдет шествие солидарности женщин

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Иллюстративное фото

ФОТО: pixabay.com

Сегодня в Риге под лозунгом "Выбор и свобода" пройдет шествие солидарности женщин, организованное обществом "Центр "Марта"".

Шествие начнется в 13.00 и пройдет от здания Сейма к памятнику Свободы.

Лозунг акции "Выбор и свобода" призван привлечь внимание общества и законодателей к вопросам равноправия женщин в современном латвийском обществе.

Возле Сейма к участницам шествия обратятся замсекретаря президиума парламента Мария Голубева, парламентский секретарь премьер-министр Эвика Силиня, занимавшая высокие посты в ряде предприятий Байба Рубеса и советник министра экономики Беата Йоните, а также писательница Инга Гайле, публицист Линда Цурика и руководитель "Центра "Марта" Илута Лаце.

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