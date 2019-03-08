Кубок Гагарина: СКА обыграл "Спартак" в четвёртый раз подряд и вышел в полуфинал

Спартак - СКА

Питерский СКА одержал победу в Москве над "Спартаком" со счётом 2:1. Таким образом, "армейцы" выиграли серию плей-офф со счётом 4:2.

Счёт в матче был открыт в конце второго периода благодаря усилиям нападающего СКА Никиты Гусева. В третьем периоде Сергей Плотников удвоил преимущество гостей, после передачи Павла Дацюка. Московской команде удалось сократить отставание в счёте благодаря Илье Зубову, но на большее "красно-белых" не хватило.

Следующим соперником СКА станет ярославский "Локомотив". Первый матч серии состоится 13 марта.

Торпедо - Барыс

Нижегородское "Торпедо" у себя дома обыграло астанинский "Барыс" со счётом 3:1. Счёт в серии стал равным - 3:3.

Хозяева вышли вперёд на 13-й минуте благодаря голу Дениса Паршина. Во втором периоде астанинцы ответили шайбой Павла Акользина, но бывший хоккеист рижского "Динамо" Артём Аляев вновь вывел "Торпедо" вперёд. До перерыва Владимир Галузин снова забил за "Торпедо" и увеличил преимущество хозяев до двух шайб. До конца матча счёт больше не изменился.

Теперь командам предстоит провести между собой решающий матч, который состоится 10 марта в Астане. Напомним, что это единственная пара, в которой до сих пор не определился полуфиналист.