Торжественный момент: Рейрс принёс в Сейм законопроект о бюджете 2019

Галерея: Янис Рейрс передает законопроект о бюджете на 2019 год

Сейм не будет тянуть с рассмотрением бюджета 2019 года, и в нем не предусмотрены так называемые депутатские квоты, заявила спикер Сейма Инара Мурниеце после передачи в Сейм бюджета 2019 года министром финансов Янисом Рейрсом.

Руководитель бюджетно-финансовой комиссии Сейма Мартиньш Бондарс сказал, что возглавляемая им комиссия займется рассмотрением бюджета 18-19 марта.

"Наша обязанность в том, чтобы бюджет 2019 года был принят как можно быстрее. Я рад, что найдены возможности финансирования здравоохранения, что мы продолжим поддерживать членство в НАТО и отводить на оборону 2% от ВВП, а также выделим дополнительные средства на упорядочение финансового сектора", - сказал депутат.

Он выразил надежду, что сразу после бюджета 2019 года начнется работа над бюджетом 2020 года, в который нынешнее правительство может включить свои приоритеты.

Рейрс со своей стороны заявил, что в пакет бюджета входят 15 сопровождающих законопроектов. Предусмотрено, что в первом чтении бюджет будет принят 20 марта, в окончательном чтении - 3 апреля.

Видео: Янис Рейрс передает законопроект о бюджете на 2019 год

Доходы консолидированного бюджета в этом году запланированы в размере 9,2 млрд евро, расходы - 9,4 млрд евро. Доходы основного бюджета составят 6,4 млрд евро, расходы - 6,8 млрд евро. Поступления в специальный бюджет запланированы в размере 3 млрд евро, расходы - 2,8 млрд евро.

Дефицит бюджета в 2019 году планируется в размере 0,5% от внутреннего валового продукта (ВВП). В свою очередь рост ВВП прогнозируется в размере 3%.

Как указывает Минфин, в прошлом году продолжался пересмотр бюджетных расходов, в результате чего министерства нашли средства для реализации неотложных мер в подведомственных им сферах.

Особое внимание было уделено эффективному управлению недвижимостью и оптимизации информационных и коммуникационных систем. В результате пересмотра расходов в 2019 году получено 51,3 млн евро, из них 7,6 млн евро направлены для улучшения общего финансового пространства, а 43,7 млн евро будут использованы для приоритетных мер.

В бюджет этого года дополнительно включено 87,5 млн евро для повышения зарплат работников здравоохранения, 8,9 млн евро - судей и прокуроров, 4,8 млн евро - работников учреждений социальной опеки. 41,3 млн евро предусмотрены для пособий за выслугу лет работникам системы внутренних дел и юстиции. 7,2 млн евро планируется выделить на реализацию плана по предотвращению легализации средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.