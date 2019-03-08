Торжественный момент: Рейрс принёс в Сейм законопроект о бюджете 2019
Кабинет министров в лице министра финансов Яниса Рейрса в пятницу, 8 марта, передал в Сейм законопроект о бюджете на 2019 год. TVNET запечатлел этот торжественный момент!
Галерея: Янис Рейрс передает законопроект о бюджете на 2019 год
Сейм не будет тянуть с рассмотрением бюджета 2019 года, и в нем не предусмотрены так называемые депутатские квоты, заявила спикер Сейма Инара Мурниеце после передачи в Сейм бюджета 2019 года министром финансов Янисом Рейрсом.
Руководитель бюджетно-финансовой комиссии Сейма Мартиньш Бондарс сказал, что возглавляемая им комиссия займется рассмотрением бюджета 18-19 марта.
"Наша обязанность в том, чтобы бюджет 2019 года был принят как можно быстрее. Я рад, что найдены возможности финансирования здравоохранения, что мы продолжим поддерживать членство в НАТО и отводить на оборону 2% от ВВП, а также выделим дополнительные средства на упорядочение финансового сектора", - сказал депутат.
Он выразил надежду, что сразу после бюджета 2019 года начнется работа над бюджетом 2020 года, в который нынешнее правительство может включить свои приоритеты.
Рейрс со своей стороны заявил, что в пакет бюджета входят 15 сопровождающих законопроектов. Предусмотрено, что в первом чтении бюджет будет принят 20 марта, в окончательном чтении - 3 апреля.
Видео: Янис Рейрс передает законопроект о бюджете на 2019 год
Доходы консолидированного бюджета в этом году запланированы в размере 9,2 млрд евро, расходы - 9,4 млрд евро. Доходы основного бюджета составят 6,4 млрд евро, расходы - 6,8 млрд евро. Поступления в специальный бюджет запланированы в размере 3 млрд евро, расходы - 2,8 млрд евро.
Дефицит бюджета в 2019 году планируется в размере 0,5% от внутреннего валового продукта (ВВП). В свою очередь рост ВВП прогнозируется в размере 3%.
Как указывает Минфин, в прошлом году продолжался пересмотр бюджетных расходов, в результате чего министерства нашли средства для реализации неотложных мер в подведомственных им сферах.
Особое внимание было уделено эффективному управлению недвижимостью и оптимизации информационных и коммуникационных систем. В результате пересмотра расходов в 2019 году получено 51,3 млн евро, из них 7,6 млн евро направлены для улучшения общего финансового пространства, а 43,7 млн евро будут использованы для приоритетных мер.
В бюджет этого года дополнительно включено 87,5 млн евро для повышения зарплат работников здравоохранения, 8,9 млн евро - судей и прокуроров, 4,8 млн евро - работников учреждений социальной опеки. 41,3 млн евро предусмотрены для пособий за выслугу лет работникам системы внутренних дел и юстиции. 7,2 млн евро планируется выделить на реализацию плана по предотвращению легализации средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
Бюджет оборонной сферы в этом году будет на 60,3 млн евро больше прошлогоднего, чтобы обеспечить выполнение обязательств по финансированию обороны в размере 2% от ВВП.