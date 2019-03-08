Пт, 8.03.2019
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За отмывание денег была задержана группа из шести человек

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Иллюстративное фото

ФОТО: Valsts policija/FLICKR

Сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями Госполиции на этой неделе задержали группу из шести человек, которая занималась легализацией преступно нажитых средств, сообщила агентству LETA представитель Госполиции Симона Гравите.

Во вторник сотрудники Госполиции совместно с Службой по предотвращению и борьбе с легализацией преступно нажитых средств и Службой государственных доходов провели процессуальные действия по нескольким адресам, в том числе на оптовой фирме, и задержали шесть человек.

Сотрудники правоохранительных органов провели 18 обысков, в результате чего были изъяты 11 автомобилей, в том числе транспортные средства класса люкс, а также наличные средства, точная сумма которых пока не названа.

В результате прекращена деятельность профессиональной группировки по легализации преступных средств, которая долгое время действовала на территории Латвии. Размер ущерба, нанесенного госбюджету, уточняется.

На данный момент к четырем людям применены меры пресечения несвязанные с лишением свободы. Суд выдал санкции на арест двух задержанных. Расследование продолжается.

Уголовный процесс начат по ч. 3 ст. 195 Уголовного закона о легализации преступно нажитых средств в крупном размере или организованной группой. За это преступление полагается лишение свободы на срок от 3 до 12 лет с конфискацией имущества или без нее.

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