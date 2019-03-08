За отмывание денег была задержана группа из шести человек

Во вторник сотрудники Госполиции совместно с Службой по предотвращению и борьбе с легализацией преступно нажитых средств и Службой государственных доходов провели процессуальные действия по нескольким адресам, в том числе на оптовой фирме, и задержали шесть человек.

Сотрудники правоохранительных органов провели 18 обысков, в результате чего были изъяты 11 автомобилей, в том числе транспортные средства класса люкс, а также наличные средства, точная сумма которых пока не названа.

В результате прекращена деятельность профессиональной группировки по легализации преступных средств, которая долгое время действовала на территории Латвии. Размер ущерба, нанесенного госбюджету, уточняется.

На данный момент к четырем людям применены меры пресечения несвязанные с лишением свободы. Суд выдал санкции на арест двух задержанных. Расследование продолжается.