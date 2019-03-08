Не только Рижская дума. Министры тоже зарабатывают всё больше и больше

Например, зарплаты министров "на бумаге" в этом году составляют 4334 евро - примерно на 310 евро больше, чем в прошлом году.

В следующем году их ждет прибавка еще на 365 евро, и зарплаты достигнут уже 4699 евро в месяц.

Галерея: Торжественное заседание нового Кабинета министров

Повышение заработной платы как в этом, так и в следующем году будет у всех должностных лиц, чьи зарплаты рассчитываются в зависимости от изменений размера средней зарплаты по стране.