Пт, 8.03.2019
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Не только Рижская дума. Министры тоже зарабатывают всё больше и больше

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Кабинет министров

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

Для многих должностных лиц этот год примечателен значительной прибавкой к зарплате, пишет LETA со ссылкой на газету Neatkarīgā. 

Например, зарплаты министров "на бумаге" в этом году составляют 4334 евро - примерно на 310 евро больше, чем в прошлом году.

В следующем году их ждет прибавка еще на 365 евро, и зарплаты достигнут уже 4699 евро в месяц.

Галерея: Торжественное заседание нового Кабинета министров 

Повышение заработной платы как в этом, так и в следующем году будет у всех должностных лиц, чьи зарплаты рассчитываются в зависимости от изменений размера средней зарплаты по стране. 

Напомним, ранее сообщалось, что зарплаты по этой же причине выросли и у депутатов Рижской думы

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