Правильно брошенный мужчина возвращается как бумеранг: 20 едких цитат известных женщин

Какие они - мужчины? Мы подобрали 20 довольно едких цитат, принадлежащих известным женщинам. Да, местами будет жарко!

Чувство юмора - прекрасная черта. Вовремя произнесенная шутка может предотвратить конфликт, разрядить обстановку, мотивировать, изменить отношение к человеку. Может… Да все что угодно. Особенно когда это правдиво и с перчинкой.

1. "Мужчина не думает о себе лишь в те минуты, когда он уверен, что кто-то другой думает только о нем", - Луиза Леблан.

2. "Настоящий мужчина - это мужчина, который точно помнит день рождения женщины и никогда не знает, сколько ей лет.

Мужчина, который никогда не помнит дня рождения женщины, но точно знает, сколько ей лет - это ее муж",

- Фаина Раневская.

3. "Дом мужчины - его крепость, но только снаружи. Внутри это чаще всего детская комната", - Клэр Люс.

4. "Женщина сначала 10 лет пытается изменить мужчину, а потом жалуется, что он не такой, каким был, когда она за него выходила",

- Барбара Страйзанд.

5. "Мужчины не привыкли к боли - как животные. Когда им больно, у них сразу такие глаза, что все что угодно сделаешь, только бы перестали", - Марина Цветаева.

6. "Лучший способ заставить мужчину сделать что-либо - намекнуть ему, что он уже староват для таких дел", - Ширли Маклейн.

7. "Мужчины на удивление нелогичны: твердят, что все женщины одинаковы, и постоянно меняют одну на другую", - Сидони Колетт.

8. "Мужчины что мыльные пузыри: первый всегда неудачен, второй уже лучше, но только третий по-настоящему красив и радужен",

- Фаина Раневская.

9. "Правильно брошенный мужчина возвращается как бумеранг", - Гертруда Стайн.

10. "Проблема некоторых женщин заключается в том, что они сначала сильно возбуждаются из-за ничего, а потом за это ничего выходят замуж", - Шер.

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11. "У женщин, которые всего лишь стараются быть на равных с мужчиной, мало амбиций", - Мэрилин Монро.

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12. "Мужчина, который думает о том, какое впечатление он производит на женщин, часто не производит никакого впечатления", - Марина Зудина.

13. "Чудесно все-таки заведено в природе. Любой мужчина, с виду совсем непривлекательный, обязательно становится избранником какой-то женщины",

- Агата Кристи.

14. "Вкус формируется постепенно. Лет двадцать назад мне случалось выходить замуж за мужчин, которых нынче я бы не пригласила к себе даже на обед", - Элизабет Тэйлор.

15. "Женщины, может, и имитируют оргазм. Зато мужчины имитируют отношения", - Шэрон Стоун.

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16. "Мужчины обычно не слушают того, что им говоришь - они прислушиваются к тому, что собираются сказать сами", ­- Ванда Блоньская.

17. "Если женщина проявляет характер, про нее говорят "вредная баба". Если характер проявляет мужчина, про него говорят "он хороший парень",

- Маргарет Тетчер.

18. "Старая теория гласила: "Выходите замуж за мужчину, который старше вас, - он более зрелый". Однако новая теория гласит: "Мужчины не зреют. Выходите замуж за того, кто моложе", - Рита Руднер.

19. "Не всякий мужчина пойдет в ресторан с женщиной, одетой в красное вечернее платье с глубоким вырезом.

Скорее, он пригласит особу в скромном, неброском наряде. И весь вечер будет глазеть на женщину в красном вечернем платье с глубоким вырезом",

- Янина Ипохорская.

20. "Сильный мужчина не нуждается в том, чтобы самоутверждаться за счет женщины, имевшей слабость его полюбить. Ему и без того есть где проявить свою силу", - Мэрилин Монро.

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