Национальное объединение против автоматического гражданства для детей неграждан

Национальное объединение "Все для Латвии!"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ (ВЛ-ТБ/ДННЛ) будет голосовать против инициативы президента Раймонда Вейониса о предоставлении гражданства родившимся в Латвии детям неграждан, сообщил агентству LETA зампредседателя фракции ВЛ-ТБ/ДННЛ в Сейме Янис Домбрава.
По его словам, национальное объединение считает, что гражданство Латвии "нельзя навязывать". Уже сейчас существует элементарная процедура, как родители могут зарегистрировать ребенка гражданином.
Домбрава считает, что инициатива Вейониса по этому вопросу связана с тем, что он ищет голоса "Согласия" в надежде на повторное утверждение на посту президента.
Как сообщалось, президент планирует внести свою инициативу в Сейм в марте.
Ранее Вейонис заявил, что подаст эту инициативу повторно в надежде, что новый состав парламента поступит иначе. Президент подчеркнул, что в этом вопросе необходимо поставить точку.
"Дети, родившиеся в Латвии, должны стать гражданами Латвии. Если же родители хотят отказаться от латвийского гражданства, пусть пишут заявление и выбирают для детей гражданство той страны, которое хотят", - сказал он.
Принять такой порядок Латвию призывает также комиссия Совета Европы против расизма и нетерпимости.
Как сообщалось, 12-й Сейм в сентябре 2018 года отклонил поданный президентом Латвии законопроект о прекращении присвоения детям статуса негражданина.
Законопроект предусматривал прекращение присвоения статуса негражданина детям, родившимся в Латвии после 1 июня 2018 года.