"Новое Единство" поддерживает инициативу Вейониса о детях неграждан

"Новое Единство" концептуально поддерживает инициативу президента Раймонда Вейониса об автоматическом предоставлении гражданства детям неграждан, потому что связывает этот вопрос с уже принятым необратимым решением о переводе школ на обучение на латышском языке, заявил председатель фракции "Нового Единства" Айнар Латковскис.