"Новое Единство" поддерживает инициативу Вейониса о детях неграждан

"Новое Единство" концептуально поддерживает инициативу президента Раймонда Вейониса об автоматическом предоставлении гражданства детям неграждан, потому что связывает этот вопрос с уже принятым необратимым решением о переводе школ на обучение на латышском языке, заявил председатель фракции "Нового Единства" Айнар Латковскис.
Фракция еще должна обсудить эту инициативу и принять официальное решение.
Латковскис добавил, что автоматическое предоставление гражданства детям неграждан не должно иметь обратной силы.
Как сообщалось, президент планирует внести свою инициативу в Сейм в марте. Ранее Вейонис заявил, что подаст эту инициативу повторно в надежде, что новый состав парламента поступит иначе.
12-й Сейм в сентябре 2018 года отклонил поданный президентом Латвии законопроект о прекращении присвоения детям статуса негражданина.
Ранее сообщалось, что Национальное объединение выступит против автоматического гражданства для детей неграждан.