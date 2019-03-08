Пт, 8.03.2019
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"Новое Единство" поддерживает инициативу Вейониса о детях неграждан

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Айнар Латковскис

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

"Новое Единство" концептуально поддерживает инициативу президента Раймонда Вейониса об автоматическом предоставлении гражданства детям неграждан, потому что связывает этот вопрос с уже принятым необратимым решением о переводе школ на обучение на латышском языке, заявил председатель фракции "Нового Единства" Айнар Латковскис.

Фракция еще должна обсудить эту инициативу и принять официальное решение.

Латковскис добавил, что автоматическое предоставление гражданства детям неграждан не должно иметь обратной силы.

Как сообщалось, президент планирует внести свою инициативу в Сейм в марте. Ранее Вейонис заявил, что подаст эту инициативу повторно в надежде, что новый состав парламента поступит иначе.

12-й Сейм в сентябре 2018 года отклонил поданный президентом Латвии законопроект о прекращении присвоения детям статуса негражданина.

Ранее сообщалось, что Национальное объединение выступит против автоматического гражданства для детей неграждан.

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