Как живёт секс-символ российского спорта конца 90-х Анна Курникова?

В 2003 году Курникова получила очередную травму и решила покончить с теннисом. После завершения спортивной карьеры Аня погрузилась в модельный бизнес - съёмки для Adidas, Omega, Lycos, Wrangler и Rolex. Самые внимательные могли увидеть девушку в разных музыкальных клипах, а также в фильме "Я, снова я и Ирэн", где Аня сыграла девушку на ресепшене гостиницы.

В 2010 году Курникова получила американское гражданство. По словам девушки, которая на протяжении долгого времени проживала в США, получение американского паспорта ей показалось логичным шагом.

"Я всегда считала себя наполовину россиянкой, наполовину американкой", - призналась Анна Курникова.

СМИ сообщали о том, что у Курниковой в своё время был роман с российскими хоккеистами Сергеем Федоровым и Павлом Буре. По информации некоторых источников, она даже была замужем за Фёдоровым, но отец спортсменки опровергает эту информацию.

С 2001 года имя Курниковой ассоциируется со знаменитым испанским певцом Энрике Иглесиасом. Они познакомились на съемках клипа на песню Escape и вскоре пару начали всё чаще замечать вместе. Роман продолжается уже 18 лет! В прессе не раз ходили слухи об их расставании, но влюблённые до сих пор вместе и очень счастливы. Правда, пара до сих пор не решила оформить свои отношения официально.

В декабре 2017 года Анна Курникова подарила Энрике Иглесиасу сразу двоих детей. У влюбленных родились близнецы – девочка и мальчик. Малышам дали имена Люси и Николас.

Многие недолюбливают Курникову из-за того, что она известна лишь своим позированием в журналах и романом с Иглесиасом. Другие же считают, что Аня совершила невероятное и сделала себе имя и раскрутила его, не выиграв ни одного серьёзного турнира в одиночном разряде.