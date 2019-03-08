Вечная невеста по знаку Зодиака

В современном мире свобода нравов позволяет выходить замуж любое количество раз. И многие пользуются таким шансом. Чтобы понять, насколько часто это происходит у тех или иных представительниц прекрасного пола, стоит обратиться к астрологии...

Овен

Можно в этом не сомневаться, что перед вами вечная невеста, которая будет выходить замуж много раз. И что характерно, каждый новый брак будет ей казаться на всю оставшуюся жизнь. Женщины-Овны никогда не ощущают нехватку в поклонниках, ибо те слетаются к ним со всех сторон.

Своим энергетическим напором Овны притягивают к себе воздыхателей и с такой же силой их при надобности от себя отталкивают. Это обусловлено тем, что они хотят постоянно расти и совершенствоваться.

А иногда их вторая половинка не дает им это делать. Поэтому они частые посетительницы заведений, регистрирующих браки.

Телец

Женщины-Тельцы отличаются от других своей стабильностью.

Они считают, что им лучше подстроиться под своего партнера, чем снова отправляться на его поиски. Браки у Тельцов самые крепкие, потому как они отличаются практичностью.

Всю свою жизнь они стараются зарабатывать для того, чтобы их семья жила в полном достатке. И если они выходят замуж, то только навсегда.

Близнецы

Их можно смело назвать рекордсменами по заключению браков. Это настоящие вечные невесты, которые перепрыгивают с одного брака на другой. И это у них происходит из-за того, что они очень часто меняют свои интересы. А все благодаря планете-покровителю Меркурию.

Внимание Близнецов настолько стремительно переключается на другой объект, что они даже порой не осознают, как быстро у них в паспорте появился новый штамп.

И большое количество браков не должно никого удивлять.

Рак

Раки - самые лучшие жены на свете. Они настолько дорожат своим партнером, что могут за ним последовать в любой уголок земного шара.

Они никогда и ничего не хотят слышать о разводе и делают все, чтобы подобных мыслей и у их второй половинки не возникало никогда.

Для Раков важно создавать семейный уют, поэтому они во всем стараются стать идеальными. И, как правило, сочетаются браком один раз и на всю жизнь.

Лев

Львицы в семейной жизни занимают лидирующую позицию и отдают предпочтение верности. Их выбор всегда осознанный, потому как они понимают, что без надежного тыла им не удастся управлять в сфере жизни.

Но если они осознают, что их партнер не оправдывает доверия, то быстро от негоуходят. И так же быстро строят новые отношения.

К вечным невестам их нельзя причислить, но за жизнь они могут вступить в несколько браков. И часто это происходит по воле обстоятельств.

Дева