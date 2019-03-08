Пт, 8.03.2019
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Убийственное секси! Кардашян сразила формами в прозрачном боди
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ФОТО: instagram.com/kimkardashian

Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашян любит подчеркивать свои сексуальные формы, давно уже ставшие ее визитной карточкой. А еще она большая модница и любительница смелых нарядов, что в очередной раз подтвердила на днях.

На одном из показов Недели моды в Париже Ким Кардашян произвела настоящий фурор, представ перед публикой в винтажном обтягивающем комбинезоне-боди с леопардовым принтом.

Этот наряд был создан в свое время популярным дизайнером 80-90-х годов Аззедином Алайей, и в нем дефилировала по подиуму Наоми Кэмпбелл на показе осенне-зимней коллекции сезона 1991/1992.

Прозрачный материал позволил поклонникам во всех подробностях разглядеть потрясающую фигуру своей любимицы, особенно ее тонкую талию и аппетитные бедра.

В столь откровенном наряде Ким выглядела практически обнаженной - самые интимные части ее тела прикрывали лишь маленькие кусочки чернорй бархатной ткани.

Не удивительно, что пользователи Сети принялись активно обсуждать этот провокационный образ звезды. Многие назвали его странным, у других же возникло ощущение, что "нижнее белье надето не под, а на одежду".  А вы что скажете?

Кстати, непременно посмотрите все фото (по стрелочке справа)!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

An a whatta???

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