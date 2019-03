Дмитрий Нагиев: "Я ненавижу 8 Марта!"

View this post on Instagram

Я ненавижу ‪8 марта‬. В этот день расцветают мужское самолюбование и женские надежды. Я желаю вам, мои любимые, чтобы рядом был мужчина, который не ждёт ‪одного дня‬, а делает праздник из всей жизни. Будьте любимы и счастливы. (президент ассоциации матёрых гетеросексуалов).