Дмитрий Нагиев: "Я ненавижу 8 Марта!"

Популярный российский актер и телеведущий Дмитрий Нагиев рассказал, что ненавидит 8 Марта. Об этом он написал на своем Instagram-аккаунте.
Ведущий шоу "Голос" объяснил, что считает, что этот день создан для культивирования женских надежд, а также для самолюбования мужчин.
"Я ненавижу 8 Марта. В этот день расцветают мужское самолюбование и женские надежды", - написал Нагиев.
Актер указал, что прекрасные дамы заслуживают праздника каждый день.
"Я желаю вам..., чтобы рядом был мужчина, который не ждет одного дня, а делает праздник из всей жизни. Будьте любимы и счастливы.", - объяснил он.
В конце пожелания артист шуточно подписался "президент ассоциации матёрых гетеросексуалов".
Ранее Нагиев рассказал, с кого взял образ "Физрука".
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Я ненавижу 8 марта. В этот день расцветают мужское самолюбование и женские надежды. Я желаю вам, мои любимые, чтобы рядом был мужчина, который не ждёт одного дня, а делает праздник из всей жизни. Будьте любимы и счастливы. (президент ассоциации матёрых гетеросексуалов).