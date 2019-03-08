Пт, 8.03.2019
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Елена Санаева, актриса

Дмитрий Нагиев: "Я ненавижу 8 Марта!"

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Дмитрий Нагиев

ФОТО: Itar_Tass/Scanpix

Популярный российский актер и телеведущий Дмитрий Нагиев рассказал, что ненавидит 8 Марта. Об этом он написал на своем Instagram-аккаунте. 

Ведущий шоу "Голос" объяснил, что считает, что этот день создан для культивирования женских надежд, а также для самолюбования мужчин. 

"Я ненавижу ‪8 Марта‬. В этот день расцветают мужское самолюбование и женские надежды", -  написал Нагиев.

Актер указал, что прекрасные дамы заслуживают праздника каждый день.

"Я желаю вам..., чтобы рядом был мужчина, который не ждет ‪одного дня‬, а делает праздник из всей жизни. Будьте любимы и счастливы.", - объяснил он.

В конце пожелания артист шуточно подписался "президент ассоциации матёрых гетеросексуалов". 

Ранее Нагиев рассказал, с кого взял образ "Физрука"

Дмитрий Нагиев

ФОТО: ITAR-TASS/ScanPix

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