В Даугавпилсе после погони поймали автоугонщика

В 7:04 Госполиция получила информацию от жителя Даугавпилса, на глазах у которого угнали принадлежащий ему автомобиль марки VW. В связи с произошедшим незамедлительно был начат уголовный процесс, а описание украденной машины передали всем постам.

Один из сотрудников полиции, направляясь на место выполнения служебных обязанностей, ехал по Даугавпилсской окружной и на полосе встречного движения заметил упомянутый VW, который только что объявили в розыск. Страж порядка развернулся и начал преследование, в свою очередь возможный преступник увеличил скорость и начал бегство.

Погоня продолжилась в лесном массиве, а также в микрорайоне Крижи, где вскоре VW остановился, из него вышел мужчина и начал бежать в направлении гаражного кооператива. Через 300 метров его догнали и задержали.

Позднее выяснилось, что задержанный мужчина 1978 года рождения ранее уже многократно был судим за аналогичные кражи автомобилей.

В ближайшее время транспортное средство будет возвращено владельцу.