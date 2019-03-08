В Даугавпилсе после погони поймали автоугонщика

8 марта Госполиция получила информацию об украденном в Даугавпилсе автомобиле. В связи с произошедшим был начат уголовный процесс, и возможный преступник - мужчина 1978 года рождения - был задержан по горячим следам уже в течение часа. Нужно добавить, что задержанный ранее уже многократно попадал в поле зрения полиции. Следствие продолжается.
В 7:04 Госполиция получила информацию от жителя Даугавпилса, на глазах у которого угнали принадлежащий ему автомобиль марки VW. В связи с произошедшим незамедлительно был начат уголовный процесс, а описание украденной машины передали всем постам.
Один из сотрудников полиции, направляясь на место выполнения служебных обязанностей, ехал по Даугавпилсской окружной и на полосе встречного движения заметил упомянутый VW, который только что объявили в розыск. Страж порядка развернулся и начал преследование, в свою очередь возможный преступник увеличил скорость и начал бегство.
Погоня продолжилась в лесном массиве, а также в микрорайоне Крижи, где вскоре VW остановился, из него вышел мужчина и начал бежать в направлении гаражного кооператива. Через 300 метров его догнали и задержали.
Позднее выяснилось, что задержанный мужчина 1978 года рождения ранее уже многократно был судим за аналогичные кражи автомобилей.
В ближайшее время транспортное средство будет возвращено владельцу.
Отметим, что за кражу движимого имущества грозит лишение свободы на срок до двух лет, кратковременное лишение свободы, принудительные работы или денежный штраф.